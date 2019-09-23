Худшие школы назвали в Новосибирске

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Худшие школы назвали в НовосибирскеРубрика: общество
30.10.2019 21:51
фото pixabay.com
На коллегии министерства образования назвали 18 худших школ региона; четыре — в Новосибирске.
Самые проблемные школы региона назвали на коллегии министерства образования Новосибирской области. В список худших попали образовательные учреждения, где, по словам начальника управления образовательной политики Владимира Щукина, “испытывают влияние неблагоприятных внешних факторов”. В список этих самых факторов попали отсутствие у родителей работы и высшего образования, низкий кадровый потенциал учебных заведений и низкий уровень материально-технического обеспечения.
Наряду с 14 школами в районах обрасти, которые, по мнению Владимира Щукина, расположены на “территориях с признаками депрессивности” в Баганском, Болотнинском, Колыванском, Искитимском, Коченёвском, Мошковском, Купинском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Чистоозёрном и Черепановском районах, в список попали и школы Новосибирска.
К числу проблемных образовательных учреждений Новосибирска отнесли школы № 87 в Дзержинском районе, №№ 72 и 138 в Ленинском районе и № 154 в Первомайском.
По мнению эксперта, в этих школах имеется или “высокая депривация родителей” или “или высокий уровень девиации детей”.
Говоря русским языком, в этих школах родители не принимают участия в процессе обучения своих чад, а дети не принимают устоявшиеся нормы поведения.
Напомним, 24 октября родители новосибирских школьников оценили качество обедов в школьных столовых.
Татьяна Картавых
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