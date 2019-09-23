«Как сексуально!»: новосибирская танцовщица поразила китайскую публику своим тверком

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«Как сексуально!»: новосибирская танцовщица поразила китайскую публику своим тверкомРубрика: общество
30.10.2019 09:58
Скриншот из видео Елены Яткиной
Елена Яткина продолжает гастролировать по миру; в этот раз известная новосибирская танцовщица устроила шоу в Китае.
Очередной горячий танец на каблуках Елена Яткина показала в Китае. Видео с тверком танцовщица поделилась в своём Instagram.
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👠👠👠 While I can’t save and upload the official video of that choreo to YouTube, just enjoy my freestyle from class in Shenzhen ! That’s song gives me life for real 💕 🎶 @summerwalker “Stretch you out” And @arielsimpatica — thank you for bringing me and for everything 💕 #frauleschoreo
Кадры вызвали бурю эмоций у подписчиков новосибирской танцовщицы. Зрители восхищаются танцем и ждут её в своих странах.
"Как сексуально!";
"Когда уже приедешь в Лондон?";
"Просто огонь! Спасибо, что вдохновляешь меня!", — пишут поклонники Елены Яткиной.
Напомним, 10 октября танцовщица Елена Яткина поделилась с подписчиками танцем на каблуках.
Эмиль Фукс
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