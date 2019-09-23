«Как сексуально!»: новосибирская танцовщица поразила китайскую публику своим тверком

Скриншот из видео Елены Яткиной

Елена Яткина продолжает гастролировать по миру; в этот раз известная новосибирская танцовщица устроила шоу в Китае.

Очередной горячий танец на каблуках Елена Яткина показала в Китае. Видео с тверком танцовщица поделилась в своём Instagram.

Кадры вызвали бурю эмоций у подписчиков новосибирской танцовщицы. Зрители восхищаются танцем и ждут её в своих странах.

"Как сексуально!";

"Когда уже приедешь в Лондон?";

"Просто огонь! Спасибо, что вдохновляешь меня!", — пишут поклонники Елены Яткиной.

Напомним, 10 октября танцовщица Елена Яткина поделилась с подписчиками танцем на каблуках.