Каждый четвёртый новосибирец не берёт в дорогу аптечку

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Большинство новосибирцев, отправляясь в путешествия, берут с собой комплект необходимых лекарств; однако есть те, кто не болеет или же покупает медикаменты непосредственно на месте.

Около 25% жителей Новосибирска, отправляющихся в поездку на отдых, не берут с собой аптечку. Об это сообщили в одной из фармацевтических компаний. Как стало известно из опроса, 52% респондентов ответили, что они всегда берут с собой базовый набор лекарственных препаратов.

Таблетки и мази покупают на месте 14%, а ещё 12 ответили, что они предпочитают не болеть во время путешествий. При этом 91% новосибирцев предпочитают покупать лекарства в аптеках. И только 6% заказывают необходимые препараты через интернет.

Исследование также показало, что 73% женщин и 53% мужчин собирают в дорогу аптечку. Возраст также влияет. Среди молодёжи 18-24 лет только половина ответили положительно на вопрос о том, берут ли они с собой в дорогу лекарства. Среди путешественников старше 45 лет их уже 62%.

Напомним, 21 октября стало известно, что новосибирцы больше доверяют телевизору, чем интернету.