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Когда можно пойти в отпуск на новой работе?Рубрика: общество
30.10.2019 17:47
Коллаж Сиб.фм
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск предусмотрено федеральным законодательством.
В соответствии со статьей 122 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:
— женщинам — перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
— работникам в возрасте до 18 лет;
— работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до трёх месяцев;
— а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами, например, по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя (статья 123 ТК РФ).
Вместе с тем, по соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев его непрерывной работы у работодателя, а также в любое другое время вне графика.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя, то есть в соответствии с утверждённым графиком отпусков.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
Законодательство не предусматривает обязанности работодателя вносить изменения в график отпусков при приёме нового работника, однако и не запрещает их внести, определив с новым работником период его отпуска.
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