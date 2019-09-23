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Когда можно пойти в отпуск на новой работе?

Рубрика: общество

30.10.2019 17:47

Коллаж Сиб.фм

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск предусмотрено федеральным законодательством.

В соответствии со статьей 122 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:

— женщинам — перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;

— работникам в возрасте до 18 лет;

— работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до трёх месяцев;

— а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами, например, по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя (статья 123 ТК РФ).

Вместе с тем, по соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев его непрерывной работы у работодателя, а также в любое другое время вне графика.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя, то есть в соответствии с утверждённым графиком отпусков. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.

Законодательство не предусматривает обязанности работодателя вносить изменения в график отпусков при приёме нового работника, однако и не запрещает их внести, определив с новым работником период его отпуска.

Автор
Татьяна Брылёва
исполнительный директор Агентства юридических и бухгалтерских услуг «Открытие»
Автор
Татьяна Брылёва
исполнительный директор Агентства юридических и бухгалтерских услуг «Открытие»
Теги: право закон юрист

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