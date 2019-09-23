В мэрии Новосибирска рассказали, сколько дней каникул ждёт школьников в ноябре

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Приближаются первые в этом году осенние каникулы для школьников; ученики будут отдыхать ровно неделю.

Осенние каникулы в школах Новосибирска начнутся с 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«По информации департамента образования мэрии города Новосибирска, сроки окончания учебного года, так же как и сроки каникул, определяются образовательной организацией самостоятельно», — говорится в ответе на запрос редакции Сиб.фм.

В то же время для планирования цикла городских массовых мероприятий в дни школьных каникул департамент образования рекомендует организовать осенние каникулы для школьников с 4 по 10 ноября; зимние — с 30 декабря по 12 января 2020 года; весенние — с 23 по 31 марта 2020 года.

В мэрии также сообщили, что во время осенних каникул бесплатный проезд для школьников на муниципальном общественном транспорте не предусмотрен.

Напомним, 31 августа стало известно, что летние каникулы могут стать длиннее на один месяц.