Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

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30.10.2019 09:26
фото vk.com
Эксперты считают, что на этот поступок Рамиля толкнул конфликт с офицером; факт физического насилия не подтвердился.
Комиссия Минобороны, которая проводит свою проверку в воинской части закрытого посёлка Горный в Забайкальском крае, подтвердила, что Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по солдатам из-за «межличностного конфликта» и «психологической несовместимости». Об этом сообщает издание «РБК».
«Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — рассказывает источник, близкий к расследованию.
Также в комиссии отметили, что командиры, допустившие многочисленные нарушения, будут привлечены к ответственности. Некоторых из них ожидает увольнение.
Напомним, 25 октября солдат Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам. Погибло восемь человек.
Никита Минин
Комментарии
довели парня... И не надо скрывать, что нет никаких "неуставных взаимоотношений", была и есть "дедовщина". Отсутствие контроля и безразличное отношение командования к происходящему привели к печальной развязке.Жалко парня
Это происходит и на работе ненормативная лексика вызывает недоверие и агрессию! Как и табачный дым!Ненормативная лексика пошла от уголовников!
Как так не нашли подтверждения, просто все замяли, что и следовало ожидать. Вот из за этого никогда не будет порядка в наших армиях!!!
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