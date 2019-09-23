Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

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Эксперты считают, что на этот поступок Рамиля толкнул конфликт с офицером; факт физического насилия не подтвердился.

Комиссия Минобороны, которая проводит свою проверку в воинской части закрытого посёлка Горный в Забайкальском крае, подтвердила, что Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по солдатам из-за «межличностного конфликта» и «психологической несовместимости». Об этом сообщает издание «РБК».

«Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — рассказывает источник, близкий к расследованию.

Также в комиссии отметили, что командиры, допустившие многочисленные нарушения, будут привлечены к ответственности. Некоторых из них ожидает увольнение.

Напомним, 25 октября солдат Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам. Погибло восемь человек.