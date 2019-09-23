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Костюм коричневой завитушки: топ-5 самых странных нарядов на Хеллоуин

Рубрика: общество

31.10.2019 05:05

Использованный чайный пакетик, коричневая завитушка и рулон туалетной бумаги – наряды для Хеллоуина далеко не всегда связаны с чертовщиной; погоня за оригинальностью рождает немало удивительных и забавных вариантов. 

Пока одни пренебрежительно фыркают в сторону помешанных на тыквах любителях Хеллоуина, другие загодя готовят костюмы к самому устрашающему празднику года. Для традиционного топ-5 редакция Сиб.фм выбрала самые неожиданные наряды.

Пятое место: вдохновлённые беременностью

Большой срок беременности — вовсе не повод становиться скучной. Выпирающий животик как раз позволяет всем любительницам тыквенного праздника создать креативный образ. Самые популярные варианты – костюм авокадо и раковины с жемчужиной. Как говорится, — ничего пугающего и провоцирующего негативные эмоции, зато –весело. То, что нужно будущим мамочкам.

Четвёртое место: знакомые всё лица

Герои популярных фильмов-ужастиков традиционно  вдохновляют создателей хеллоуинских образов. Чаще всего участники стилизованных вечеринок переодеваются во Фредди Крюгера, графа Дракулу, Мумию.

Новый виток народной любви переживают ещё два героя. Первый, конечно,  - Джокер. Его фирменный грим с ярким костюмом-тройкой на предстоящем Хеллоуине будет самым востребованным. Вторая – рогатая владычица тьмы Малифесента,  в которую, наверняка, захотят преобразиться многие барышни.

Третье место: сложносочинённые конструкции

Некоторые костюмы к Хеллоуину – явное подтверждение того, что у их создателей полно свободного времени и богатая фантазия.

Наряд в форме гроба, катафалка и шкатулки с выпрыгивающим чёртиком - уже прошлый век. Креативные мастера задают новые тренды. Допустим, — мальчик в образе стиральной машины с корзиной грязного белья; собака, несущая на себе всадника без головы; девочка, похожая на японские роллы.

Неожиданно, но достойно внимания.

Второе место: семейный выход

Главное правило крепкой семьи – чудить вместе, а не по отдельности. И примеров такого совместного чудачества — предостаточно.  Пары часто выбирают образы женской груди, пчёлки и пасечника или жареной яичницы. Эффект от таких тандемов – двойной: если один не сумеет напугать гостей вечеринки, то вдвоём точно удастся.

  •  

Первое место: как вам не стыдно!?

К сожалению, далеко не все костюмы на Хеллоуин вызывают страх или хотя бы улыбку. Некоторые образы оказываются едва ли не за гранью. Кто-то, глядя на них, закатывает глаза, кто-то издает характерное «фуууу», кто-то молча крутит у виска. Как бы то ни было, равнодушных не остаётся. И вы не останетесь, присмотревшись к нарядам использованной гигиенической прокладки, «коричневой завитушки» или вырванного глаза.

Напомним, 30 октября Сиб.фм составил топ-5 самых сногсшибательных чирлидерш Новосибирска. 

 

Мария Машанова

Теги: хеллоуин костюм

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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