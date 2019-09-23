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Лайфхак дня: как бросить курить

Рубрика: общество

31.10.2019 06:42

Фото с сайта Pixabay.com

Курить уже не модно, однако многие не могут бросить эту пагубную привычку; совет дня от Сиб.фм должен помочь побороть вредную привычку.

Как бросить курить? Пожалуй, этот вопрос задавал себе не один курильщик, как новички, так и с многолетним стажем. Кто-то скажет, что без помощи медиков эту вредную привычку не побороть. Другой просто не станет тратить время и нервы. Но даже если один человек бросит курить после прочтения нашего совета, это будет победа.

Итак, для начала нужно настроиться и понять, что вам даст свобода от никотина. Одним – здоровье, другим – финансы, а третьим – просто удовольствие. Далее нужно определить стратегию. Одним поможет тщательное записывание расходов на сигареты и спички или зажигалки, а затем их анализ. Другим нужно использовать замещающую терапию. Это могут быть леденцы без сахара или печенье-соломка. Третьим вместо сигарет помогут препараты, содержащие никотин. Но чтобы их использовать, нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Также нужно определить время, когда вы начнёте процесс отказа от пагубной привычки. Лучше всего выбрать выходные дни. Так будет меньше соблазнов сбегать на перекур.

Напомним, 30 октября Сиб.фм рассказал, как можно сэкономить на такси. 

Анатолий Якимов

Теги: советы Лайфхак курение

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сегодня 08:10 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

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вчера 21:23 Хроника 0 Коммент.

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вчера 20:02 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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