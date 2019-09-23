Лайфхак дня: как бросить курить

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Курить уже не модно, однако многие не могут бросить эту пагубную привычку; совет дня от Сиб.фм должен помочь побороть вредную привычку.

Как бросить курить? Пожалуй, этот вопрос задавал себе не один курильщик, как новички, так и с многолетним стажем. Кто-то скажет, что без помощи медиков эту вредную привычку не побороть. Другой просто не станет тратить время и нервы. Но даже если один человек бросит курить после прочтения нашего совета, это будет победа.

Итак, для начала нужно настроиться и понять, что вам даст свобода от никотина. Одним – здоровье, другим – финансы, а третьим – просто удовольствие. Далее нужно определить стратегию. Одним поможет тщательное записывание расходов на сигареты и спички или зажигалки, а затем их анализ. Другим нужно использовать замещающую терапию. Это могут быть леденцы без сахара или печенье-соломка. Третьим вместо сигарет помогут препараты, содержащие никотин. Но чтобы их использовать, нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Также нужно определить время, когда вы начнёте процесс отказа от пагубной привычки. Лучше всего выбрать выходные дни. Так будет меньше соблазнов сбегать на перекур.

Напомним, 30 октября Сиб.фм рассказал, как можно сэкономить на такси.