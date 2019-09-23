Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашними утками

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Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашними уткамиРубрика: общество
30.10.2019 15:16
Фото из группы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"
На Алтае охотник спас лебедя, который отбился от стаи; птица подружилась с людьми и домашней живностью.
Лебедя, оставшегося на зимовку в одном из сёл Завьяловского района Алтайского края, обнаружил руководитель местного охотсообщества. Он поймал шипуна и отвёз к ветеринарам, чтобы выяснить, почему птица не смогла улететь в тёплые края. Об этом сообщает издание «Алтайская правда».
Медик осмотрел лебедя, однако не нашёл у него никаких повреждений, мешавших перелёту. Тем не менее птицу оставили в центре помощи диким животным и даже дали имя Лёха.
По словам специалистов, Лёха совсем ручной. Они полагают, что птица могла вырасти среди людей, а потом сбежала.
«Судьба Лехи — страусиное ранчо в Барнауле. Туда отправляют спасённых животных и птиц, которым уже не выжить в дикой природе», — говорится в публикации «Алтайской правды».
Напомним, 27 октября в Иркутской области жители спасли краснокнижных птиц.
Мария Машанова
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