Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашними утками

Фото из группы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"

На Алтае охотник спас лебедя, который отбился от стаи; птица подружилась с людьми и домашней живностью.

Лебедя, оставшегося на зимовку в одном из сёл Завьяловского района Алтайского края, обнаружил руководитель местного охотсообщества. Он поймал шипуна и отвёз к ветеринарам, чтобы выяснить, почему птица не смогла улететь в тёплые края. Об этом сообщает издание «Алтайская правда».

Медик осмотрел лебедя, однако не нашёл у него никаких повреждений, мешавших перелёту. Тем не менее птицу оставили в центре помощи диким животным и даже дали имя Лёха.

По словам специалистов, Лёха совсем ручной. Они полагают, что птица могла вырасти среди людей, а потом сбежала.



«Судьба Лехи — страусиное ранчо в Барнауле. Туда отправляют спасённых животных и птиц, которым уже не выжить в дикой природе», — говорится в публикации «Алтайской правды».

Напомним, 27 октября в Иркутской области жители спасли краснокнижных птиц.