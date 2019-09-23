На месте легендарной "Хмельной заставы" в Родниках построят двадцатиэтажку

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На месте легендарной "Хмельной заставы" в Родниках построят двадцатиэтажкуРубрика: общество
30.10.2019 18:20
Фото Pixabay
Накануне начали сносить ресторан-пивоварню "Хмельная застава"; на месте легендарного заведения построят двадцатиэтажный жилой дом.
В микрорайоне Родники в Калининском районе Новосибирска начали сносить известный ресторан-пивоварню "Хмельная застава". Как сообщили Сиб.фм очевидцы, снос начался накануне, 29 октября. Сейчас на месте первого пивного ресторана Новосибирска на улице Тюленина, 3 работает строительная техника. Этот бар — излюбленное место многих новосибирцев. Заведение открылось ещё в 1990 годы, и с тех пор стало популярным, в том числе, среди различных "авторитетов". Как удалось выяснить Сиб.фм, на месте "Хмельной заставы" построят жилую многоэтажку.
"Собственник ресторанного комплекса сам принял решение об изменении зонирования. Там ведь не одно заведение было. Собственник получил разрешение на строительство ещё летом прошлого года", — сообщила Сиб.фм помощник депутата Заксобрания Ивана Сидоренко Елена Воронина.
По данным карты Госстройнадзора Новосибирской области, строительство на земельном участке будет вести ООО "Мера-Новосибирск". Известно, что по адресу Тюленина, 3 будет строиться двадцатиэтажный жилой дом. Плановый срок ввода дома в эксплуатацию — январь 2020 года.
По данным открытых источников, ООО "Мера-Новосибирск" принадлежит Сергею Баржаку. Учредитель компании — "Досатек энтерпрайзис лимитед" — зарегистрирована на Кипре в 1999 году. Также этой компании принадлежит завод по изготовлению черепицы в Кемеровской области и ныне ликвидированная новосибирская строительная фирма "Стройтех".
Напомним, на прошлой неделе правительство Новосибирска взяло на особый контроль долгострой в "Новомарусино".
Эмиль Фукс
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