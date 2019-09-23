Мама ушла: младенец умер от голода в пустой квартире

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Мама ушла: младенец умер от голода в пустой квартиреРубрика: проиcшествия
30.10.2019 10:14
фото Pixabay.com
Тело ребёнка обнаружила его бабушка; 9-месячный мальчик несколько дней находился дома один.
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти маленького ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«В дневное время 25 октября 2019 года в квартире одного из домов города Златоуста обнаружено тело 9-месячного мальчика. По предварительным данным, тело ребёнка обнаружила его бабушка», — говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители проверят информацию о том, что младенец несколько дней провёл один в пустой квартире без присмотра матери.
Напомним, в августе двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками.
Никита Минин
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