Мама ушла: младенец умер от голода в пустой квартире

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Тело ребёнка обнаружила его бабушка; 9-месячный мальчик несколько дней находился дома один.

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти маленького ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В дневное время 25 октября 2019 года в квартире одного из домов города Златоуста обнаружено тело 9-месячного мальчика. По предварительным данным, тело ребёнка обнаружила его бабушка», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители проверят информацию о том, что младенец несколько дней провёл один в пустой квартире без присмотра матери.

Напомним, в августе двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками.