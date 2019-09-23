Мужчина больше года убивал и съедал своих собутыльников

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Каннибал убил троих знакомых, съев часть их тел; затем он заселился в квартиру одного из убитых.

В Архангельской области завершили расследование уголовного дела в отношении рецидивиста, жертвами которого стали трое местных жителей. Мужчина после застолий убивал собутыльников, расчленял, а останки тел выбрасывал в реку. Свою преступную деятельность он продолжал около года. Об этом сообщается на сайте регионального Следкома.

Как выяснили правоохранители, помимо каннибализма, обвиняемый регулярно убивал и употреблял в пищу кошек, собак и других мелких животных и птиц, костные останки которых были обнаружены в пакетах вместе с человеческими.

«Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, обвиняемый признан вменяемым, то есть психически здоровым», — говорится в сообщении ведомства.

Также следователи выяснили, что, убив одну из своих жертв, мужчина заселился в его квартиру, сообщив родственникам покойного, что тот уехал на заработки.

Сейчас дело в отношении обвиняемого передано в суд.

Напомним, 29 октября новосибирский Следком возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который убил и закопал знакомого.