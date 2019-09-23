Лента новостейПредложить новость
Выстрелы на остановке: первый комментарий ГУВД по Новосибирской области
Новосибирские таможенники задержали три десятка машин с контрабандной древесиной
Незаконные павильоны демонтируют на главной барахолке Новосибирска
На месте легендарной "Хмельной заставы" в Родниках построят двадцатиэтажку
В рамках нацпроекта в Ордынском районе появились новые дворы и парки
В каждом районе Новосибирской области изучат потребности пожилых людей
Новосибирский УФАС оштрафовал федеральный канал за слишком громкую рекламу
Бизнес на «дьявольщине»: где и почём в Новосибирске продают тыкву на Хеллоуин
Только один сибирский регион отметился в рейтинге самых качественных дорог в России
Программа празднования Дня народного единства в Новосибирской области 4 ноября
Greenpeace составил рейтинг загрязнителей берегов Новосибирской области
В мэрии Новосибирска рассказали, сколько дней каникул ждёт школьников в ноябре
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Незаконные павильоны демонтируют на главной барахолке НовосибирскаРубрика: общество
30.10.2019 19:23
Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
В Новосибирске начали наводить порядок в части незаконно возведённых объектов; в районе бывшей барахолки на Гусинобродском шоссе снесли торговые павильоны.
В районе трамвайного кольца на пересечении улицы Волочаевской с Гусинобродским шоссе снесли несколько торговых павильонов. Первым демонтировали «Чайхану». Об этом сообщили подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
На фотографиях видно, что тяжелая техника сносит недавно сгоревшее кафе «Чайхана». Однако комментаторы под постом пишут, что в ближайшее время будут снесены и оставшиеся киоски и павильоны. Возможно, это связано с продлением трамвайных путей до нового автовокзала, который должен открыться в декабре.
Напомним, в начале августа снесли незаконно построенный павильон, в котором круглосуточно продавали алкоголь.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Выстрелы на остановке: первый комментарий ГУВД по Новосибирской области
Новосибирские таможенники задержали три десятка машин с контрабандной древесиной
Незаконные павильоны демонтируют на главной барахолке Новосибирска
На месте легендарной "Хмельной заставы" в Родниках построят двадцатиэтажку
В рамках нацпроекта в Ордынском районе появились новые дворы и парки
В каждом районе Новосибирской области изучат потребности пожилых людей
Новосибирский УФАС оштрафовал федеральный канал за слишком громкую рекламу
Бизнес на «дьявольщине»: где и почём в Новосибирске продают тыкву на Хеллоуин
Только один сибирский регион отметился в рейтинге самых качественных дорог в России
Программа празднования Дня народного единства в Новосибирской области 4 ноября
Greenpeace составил рейтинг загрязнителей берегов Новосибирской области
В мэрии Новосибирска рассказали, сколько дней каникул ждёт школьников в ноябре
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
В Новосибирске открылся современный логистический комплекс торговой сети «Пятёрочка»
Х5 Retail Group открыла под Новосибирском распределительный центр, который будет обеспечивать продуктами все магазины т...
У города есть решение
Что стало темой дня на двадцать шестой сессии Совет...
Новости по теме
Популярное