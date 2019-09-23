Незаконные павильоны демонтируют на главной барахолке Новосибирска

Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске начали наводить порядок в части незаконно возведённых объектов; в районе бывшей барахолки на Гусинобродском шоссе снесли торговые павильоны.

В районе трамвайного кольца на пересечении улицы Волочаевской с Гусинобродским шоссе снесли несколько торговых павильонов. Первым демонтировали «Чайхану». Об этом сообщили подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что тяжелая техника сносит недавно сгоревшее кафе «Чайхана». Однако комментаторы под постом пишут, что в ближайшее время будут снесены и оставшиеся киоски и павильоны. Возможно, это связано с продлением трамвайных путей до нового автовокзала, который должен открыться в декабре.

Напомним, в начале августа снесли незаконно построенный павильон, в котором круглосуточно продавали алкоголь.