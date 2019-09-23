2 балла
+3
63.87 71.01
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Выстрелы на остановке: первый комментарий ГУВД по Новосибирской области

сегодня 20:33 Хроника 0 Коммент.

Стрельба в Новосибирске: пострадавший в реанимации

сегодня 20:16 Хроника 0 Коммент.

Каждый четвёртый новосибирец не берёт в дорогу аптечку

сегодня 20:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таможенники задержали три десятка машин с контрабандной древесиной

сегодня 19:53 Общество 0 Коммент.

Незаконные павильоны демонтируют на главной барахолке Новосибирска

сегодня 19:23 Общество 0 Коммент.

На месте легендарной "Хмельной заставы" в Родниках построят двадцатиэтажку

сегодня 18:20 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта в Ордынском районе появились новые дворы и парки

сегодня 18:07 Общество 0 Коммент.

Автоледи сбила подростка в Новосибирске

сегодня 17:31 Хроника 0 Коммент.

В каждом районе Новосибирской области изучат потребности пожилых людей

сегодня 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский УФАС оштрафовал федеральный канал за слишком громкую рекламу

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Золотая каша: почему дорожает гречка?

сегодня 17:15 Общество 0 Коммент.

Бизнес на «дьявольщине»: где и почём в Новосибирске продают тыкву на Хеллоуин

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Только один сибирский регион отметился в рейтинге самых качественных дорог в России

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

Учёный назвал возможную причину землетрясений в Новосибирске

сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

Программа празднования Дня народного единства в Новосибирской области 4 ноября

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

Greenpeace составил рейтинг загрязнителей берегов Новосибирской области

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Фотки не понравились: медведь сделал селфи и изгрыз камеру

сегодня 13:43 Общество 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска рассказали, сколько дней каникул ждёт школьников в ноябре

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

Эксгибиционист пугает прохожих у школы в Новосибирске

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Незаконные павильоны демонтируют на главной барахолке Новосибирска

Рубрика: общество

30.10.2019 19:23

Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске начали наводить порядок в части незаконно возведённых объектов; в районе бывшей барахолки на Гусинобродском шоссе снесли торговые павильоны.

В районе трамвайного кольца на пересечении улицы Волочаевской с Гусинобродским шоссе снесли несколько торговых павильонов. Первым демонтировали «Чайхану». Об этом сообщили подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что тяжелая техника сносит недавно сгоревшее кафе «Чайхана». Однако комментаторы под постом пишут, что в ближайшее время будут снесены и оставшиеся киоски и павильоны. Возможно, это связано с продлением трамвайных путей до нового автовокзала, который должен открыться в декабре.

Напомним, в начале августа снесли незаконно построенный павильон, в котором круглосуточно продавали алкоголь. 

 

Анатолий Якимов

Теги: торговля снос Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Выстрелы на остановке: первый комментарий ГУВД по Новосибирской области

сегодня 20:33 Хроника 0 Коммент.

Стрельба в Новосибирске: пострадавший в реанимации

сегодня 20:16 Хроника 0 Коммент.

Каждый четвёртый новосибирец не берёт в дорогу аптечку

сегодня 20:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таможенники задержали три десятка машин с контрабандной древесиной

сегодня 19:53 Общество 0 Коммент.

Незаконные павильоны демонтируют на главной барахолке Новосибирска

сегодня 19:23 Общество 0 Коммент.

На месте легендарной "Хмельной заставы" в Родниках построят двадцатиэтажку

сегодня 18:20 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта в Ордынском районе появились новые дворы и парки

сегодня 18:07 Общество 0 Коммент.

Автоледи сбила подростка в Новосибирске

сегодня 17:31 Хроника 0 Коммент.

В каждом районе Новосибирской области изучат потребности пожилых людей

сегодня 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский УФАС оштрафовал федеральный канал за слишком громкую рекламу

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Золотая каша: почему дорожает гречка?

сегодня 17:15 Общество 0 Коммент.

Бизнес на «дьявольщине»: где и почём в Новосибирске продают тыкву на Хеллоуин

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Только один сибирский регион отметился в рейтинге самых качественных дорог в России

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

Учёный назвал возможную причину землетрясений в Новосибирске

сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

Программа празднования Дня народного единства в Новосибирской области 4 ноября

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

Greenpeace составил рейтинг загрязнителей берегов Новосибирской области

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Фотки не понравились: медведь сделал селфи и изгрыз камеру

сегодня 13:43 Общество 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска рассказали, сколько дней каникул ждёт школьников в ноябре

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

Эксгибиционист пугает прохожих у школы в Новосибирске

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
09.10.2019

Свежий взгляд

«Пятёрочка» представила новую концепцию сети

Читать далее
Image
11.09.2019

В Новосибирске открылся современный логистический комплекс торговой сети «Пятёрочка»

Х5 Retail Group открыла под Новосибирском распределительный центр, который будет обеспечивать продуктами все магазины т...

Читать далее
Image
27.08.2019

«Стиратели» захватят «Пятёрочку»

Как научить детей помогать в...

Читать далее
Image
22.09.2018

Сохранить любой ценой

Можно ли сохранить историческое здание бывшего кин...

Читать далее
Image
30.06.2018

Столицы договорились

Собянин и Травников договорились о сотрудничестве в...

Читать далее
Image
26.05.2018

У города есть решение

Что стало темой дня на двадцать шестой сессии Совет...

Читать далее

Новости по теме

Гранату обнаружили во дворе жилого дома в Новосибирске сегодня 14:28 Программа празднования Дня народного единства в Новосибирской области 4 ноября сегодня 14:21 В мэрии Новосибирска рассказали, сколько дней каникул ждёт школьников в ноябре сегодня 13:15

Популярное

Image

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок мате...

Image

Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появи...

Image

Стала известна причина гибели бердского школьника Жени Шуршилина

Image

Неделя пропавших подростков: в Новосибирской области массово исче...

Image

Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

Image

Россияне начали сбор денег для расстрелявшего сослуживцев солдата

Image

Искал укромное место: стали известны новые подробности гибели бер...

Image

Девичник в SPA

Image

Видео: Волки вышли на трассу в Новосибирской области

Image

Дорого-богато: топ-5 иномарок Новосибирска с самым высоким трансп...

Image

Рэпер GUF отменил концерт в Новосибирске

Image

С собой – перекус, фонари и рации: волонтёры выдвинулись на поиск...

Image

«Видосики смотрю, как петлю сделать»: друзья рассказали о пропавш...