Новосибирск: события 31 октября

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Новосибирск: события 31 октябряРубрика: общество
31.10.2019 06:01
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Любимое занятие четверга — мечтать о пятнице, но сегодня многим будет не праздности; день обещает быть насыщенным и очень интересным.
Полный портфель проектов
30 октября для депутатов парламента Новосибирской области начнётся с рассмотрения пакета законопроектов. Закончится, вероятно, тем же, поскольку в повестке — три десятка вопросов, требующих детального рассмотрения.
Среди самых актуальных — законопроект об инвестиционной деятельности, документ о разграничении полномочий в области обращения с животными, поправки в закон о бюджетном процессе и другие.
46-я по счёту сессия начнётся в 10:00 по адресу ул. Кирова, 3, в большом зале.
Хочется выпить
Круглый стол на тему "Актуальные вопросы обеспечения населения Новосибирской области качественной питьевой водой" проведут активисты регионального отделения Общероссийского Народного Фронта.
В региональное отделение ОНФ поступают многочисленные обращения граждан на неудовлетворительное состояние питьевой воды в населенных пунктах области, а также на состояние водозаборных скважин. Проблема стоит в регионе очень остро.
Активисты РО ОНФ объехали несколько десятков населённых пунктов в Новосибирской области, были взяты и проведены анализы качества добываемой воды.
Итоги мониторинга, а также образцы воды, будут представлены участникам круглого стола и экспертам.
Принять участие в круглом столе приглашены представители профильных министерств Новосибирской области, представители Роспотребнадзора, Контрольно-счетной палаты, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, эксперты тематических площадок ОНФ "Жилье и городская среда" и "Экология".
Круглый стол пройдёт в 11:00 по адресу: ул. Серебренниковская, 2.
Тренерам — хвала
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню тренера, пройдёт в центре культуры и отдыха "Победа". Отличившиеся наставники спортивных учреждений города получат награды.
В мероприятии примут участие заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова, начальник управления физической культуры и спорта мэрии Алексей Толоконский, а также представители спортивных учреждений, ветераны спорта, посвятившие свою трудовую деятельность тренерской работе.
Начало награждения — в 15:00 по ул. Ленина, 7.
Жизнь в танце
В Новосибирском краеведческом музее открывается выставка личных вещей и сценических костюмов двух великих русских балерин XX века из фондов Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина. Речь идёт о Галине Улановой и Майе Плисецкой, которые были звездами мировой сцены, иконами стиля.
На выставке представлены образцы костюмов балерин не только на сцене, но и в жизни. Посетители увидят личные вещи гениальных и настолько разных звезд XX века.
Стоимость билетов – 150 руб., для школьников, студентов, пенсионеров – 100 руб. В стоимость билета входит посещение всех выставок второго этажа Краеведческого музея.
Открытие выставки пройдёт в 18:30 по адресу Красный проспект, 23 (второй этаж).
Мария Машанова
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