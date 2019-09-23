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Новосибирск: события 31 октября

Рубрика: общество

31.10.2019 06:01

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Любимое занятие четверга — мечтать о пятнице, но сегодня многим будет не праздности; день обещает быть насыщенным и очень интересным. 

Полный портфель проектов 

30 октября для депутатов парламента Новосибирской области начнётся с рассмотрения пакета законопроектов. Закончится, вероятно, тем же, поскольку в повестке — три десятка вопросов, требующих детального рассмотрения. 

Среди самых актуальных — законопроект об инвестиционной деятельности, документ о разграничении полномочий в области обращения с животными, поправки в закон о бюджетном процессе и другие.

46-я по счёту сессия начнётся в 10:00 по адресу ул. Кирова, 3, в большом зале. 

Хочется выпить

Круглый стол на тему "Актуальные вопросы обеспечения населения Новосибирской области качественной питьевой водой" проведут активисты регионального отделения Общероссийского Народного Фронта. 

В региональное отделение ОНФ поступают многочисленные обращения граждан на неудовлетворительное состояние питьевой воды в населенных пунктах области, а также на состояние водозаборных скважин. Проблема стоит в регионе очень остро.
Активисты РО ОНФ объехали несколько десятков населённых пунктов в Новосибирской области, были взяты и проведены анализы качества добываемой воды.
Итоги мониторинга, а также образцы воды, будут представлены участникам круглого стола и экспертам.
Принять участие в круглом столе приглашены представители профильных министерств Новосибирской области, представители Роспотребнадзора, Контрольно-счетной палаты, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, эксперты тематических площадок ОНФ "Жилье и городская среда" и "Экология".

Круглый стол пройдёт в 11:00 по адресу: ул. Серебренниковская, 2. 

Тренерам — хвала

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню тренера, пройдёт в центре культуры и отдыха "Победа". Отличившиеся наставники спортивных учреждений города получат награды. 

В мероприятии примут участие заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова, начальник управления физической культуры и спорта мэрии Алексей Толоконский, а также представители спортивных учреждений, ветераны спорта, посвятившие свою трудовую деятельность тренерской работе.

Начало награждения — в 15:00 по ул. Ленина, 7.

Жизнь в танце

В Новосибирском краеведческом музее открывается выставка личных вещей и сценических костюмов двух великих русских балерин XX века из фондов Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина. Речь идёт о Галине Улановой и Майе Плисецкой, которые были звездами мировой сцены, иконами стиля. 

На выставке представлены образцы костюмов балерин не только на сцене, но и в жизни. Посетители увидят личные вещи гениальных и настолько разных звезд XX века.
Стоимость билетов – 150 руб., для школьников, студентов, пенсионеров – 100 руб. В стоимость билета входит посещение всех выставок второго этажа Краеведческого музея.
Открытие выставки пройдёт в 18:30 по адресу Красный проспект, 23 (второй этаж). 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область события

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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