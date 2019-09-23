Новосибирские таможенники задержали три десятка машин с контрабандной древесиной

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Инспекторы Новосибирской таможни за два месяца пресекли рекордное количество контрабандного экспорта леса; за два месяца было пресечено 36 попыток незаконного перемещения лесоматериалов за пределы России.

Мобильная группа Новосибирской таможни и сотрудники Пограничного Управления ФСБ России по Новосибирской области на участке российско-казахской границы пресекли 36 попыток незаконного вывоза лесоматериалов. Об этом сообщает сайт Сибирского таможенного управления.

Как стало известно, злоумышленники пытались провезти через границу доски из хвойных пород по подложным документам, а на другие лесоматериалы сопроводительные документы и вовсе отсутствовали. Все автомобили с нелегальной древесиной задержаны, по данным фактам возбуждены уголовные дела.

Отправителями грузов значатся фирмы из Ачинска, Зимы и Лесосибирска, Томска, а получатели находились в Казахстане и Кыргызстане.

«Всего в каждом из 36 автомобилей перевозили от 25 до 40 кубических метров лесоматериалов. Общий объем задержанных грузов – более 1000 кубических метров. Стоимость – более 3 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Напомним, 23 августа, сибирские таможенники задержали разделочные доски с изображением Гитлера.