Новосибирский УФАС оштрафовал федеральный канал за слишком громкую рекламу

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Новосибирский УФАС оштрафовал федеральный канал за слишком громкую рекламуРубрика: общество
30.10.2019 17:22
фото Pixabay.com
В эфире «НТВ-ХИТ» громкость рекламы сильно превышала громкость передач; каналу предстоит выплатить от 100 до 500 тысяч рублей штрафа.
АО «Телекомпания НТВ» нарушило закон о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области.
Сотрудники ведомства записали час эфира канала «НТВ-ХИТ», чтобы проверить разницу в громкости передач и рекламных роликов.
«Был зафиксирован ряд случаев, когда громкость звука блоков рекламы, анонсов и логотипов телеканала превышала громкость прерываемой ими телепередачи от 1,6 дБ до 5 дБ при допустимых 1,5 дБ», — отметили в пресс-службе.
За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.
Напомним, 16 октября стало известно, что больницу оштрафовали за быструю езду машин скорой помощи.
Никита Минин
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