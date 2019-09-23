3 балла
+1
63.87 71.01
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

ХК «Сибирь» – ЦСКА: прогнозы букмекеров, время начала матча и где смотреть прямую трансляцию

сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

Популярный во Франции автор написал текст для «Тотального диктанта»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Травмы оказались страшнее: избитую хозяином собаку обследовали в Новосибирске

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Сотрудник "РЖД" продавал свой "авторитет" за 560 тысяч рублей

сегодня 09:50 Общество 0 Коммент.

Однорукий спортсмен из Новосибирска бросил вызов Конору Макгрегору

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область вышла в лидеры по вводу жилья

сегодня 09:20 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Красный проспект в Новосибирске оборудовали кнопочными светофорами — дорогу торжественно откроют сегодня

сегодня 08:50 Общество 0 Коммент.

На травлю в школе жалуются больше половины российских детей

сегодня 08:35 Общество 0 Коммент.

Водителю «Яндекс.Такси» оторвало ухо в ДТП в Новосибирске

сегодня 08:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область обогнала все регионы Сибири по количеству безработных

сегодня 08:10 Общество 0 Коммент.

«Первый театр» приглашает на премьеру трагикомедии «Остаться нельзя уехать»

сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

Почти 75% российских путешественников отправятся за границу на ноябрьские праздники

сегодня 07:06 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 31 октября: дождик и тучи

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 31 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Пожарная машина протаранила автобус и такси

вчера 22:25 Хроника 0 Коммент.

Девочка не смогла спуститься с крыши и вызвала спасателей в Новосибирске

вчера 21:23 Хроника 0 Коммент.

Стрельба в Новосибирске: пострадавший в реанимации

вчера 20:16 Хроника 0 Коммент.

Каждый четвёртый новосибирец не берёт в дорогу аптечку

вчера 20:02 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

«Первый театр» приглашает на премьеру трагикомедии «Остаться нельзя уехать»

Рубрика: афиша

31.10.2019 07:44

Фото "Первый театр"

«Первый театр» представляет премьеру трагикомедии «Остаться нельзя уехать» по пьесе Игоря Носовского; спектакли состоятся 1, 2 и 7 декабря.

Актёры театра «Первый театр» работают над новым спектаклем.

Как рассказал PR-менеджер «Первого театра» Валентин Копалов, этому спектаклю предшествует небольшая предыстория.

«Весной этого года в Новосибирске проходил конкурс новой драматургии "Ремарка". В рамках конкурса коллективы новосибирских театров читали на публику пьесы, вошедшие в шорт-лист. "Первый театр" выбрал комедию Игоря Носовского "Остаться нельзя уехать". Смешной, при этом современный, актуальный времени, текст покорил не только зрителей читки, но и коллектив "Первого театра"», — рассказал Валентин Копалов.

Сюжет пьесы достаточно прост. Молодой человек не может найти работу на родине и собирается на заработки за рубеж. Ему предстоит рутинная тяжёлая работа, но зато хорошо оплачиваемая. Главная проблема — надо уехать на полгода. Но происходит форс-мажор: наш герой, который вообще не отличается решительностью, окончательно теряет уверенность — ехать или нет. Для Новосибирска, транзитного для многих города, тема поиска «лучшей жизни» в столицах или вообще за рубежом особенно актуальна. Пьеса позволяет с юмором посмотреть на проблему выбора — что же делать с собственной жизнью: где её жить, где работать и что делать с котиком?

В качестве режиссёра спектакля «Первый театр» пригласил известного и любимого зрителями новосибирского актёра театра и кино Николая Соловьёва. Новосибирский зритель знает Николая Алексеевича прежде всего по актёрским работам в театре «Красный факел» и Новосибирском государственном академическом драматическом театре С. Афанасьева. Также он выступил в качестве режиссёра около 8 спектаклей, активно снимался в кино. Ныне — актёр Театра на Литейном, Санкт-Петербург.

Премьера пройдёт на новой театральной площадке — в Сибирском камерном театре «13-й трамвай», расположенном по адресу: улица Серебренниковская, 35.

 

Напомним, 10 и 11 октября в «Первом театре» состоялась премьера мюзикла «Кавердрама или внеклассная история».

Анатолий Якимов

Теги: премьеры Первый театр Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

ХК «Сибирь» – ЦСКА: прогнозы букмекеров, время начала матча и где смотреть прямую трансляцию

сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

Популярный во Франции автор написал текст для «Тотального диктанта»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Травмы оказались страшнее: избитую хозяином собаку обследовали в Новосибирске

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Сотрудник "РЖД" продавал свой "авторитет" за 560 тысяч рублей

сегодня 09:50 Общество 0 Коммент.

Однорукий спортсмен из Новосибирска бросил вызов Конору Макгрегору

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область вышла в лидеры по вводу жилья

сегодня 09:20 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Красный проспект в Новосибирске оборудовали кнопочными светофорами — дорогу торжественно откроют сегодня

сегодня 08:50 Общество 0 Коммент.

На травлю в школе жалуются больше половины российских детей

сегодня 08:35 Общество 0 Коммент.

Водителю «Яндекс.Такси» оторвало ухо в ДТП в Новосибирске

сегодня 08:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область обогнала все регионы Сибири по количеству безработных

сегодня 08:10 Общество 0 Коммент.

«Первый театр» приглашает на премьеру трагикомедии «Остаться нельзя уехать»

сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

Почти 75% российских путешественников отправятся за границу на ноябрьские праздники

сегодня 07:06 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 31 октября: дождик и тучи

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 31 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Пожарная машина протаранила автобус и такси

вчера 22:25 Хроника 0 Коммент.

Девочка не смогла спуститься с крыши и вызвала спасателей в Новосибирске

вчера 21:23 Хроника 0 Коммент.

Стрельба в Новосибирске: пострадавший в реанимации

вчера 20:16 Хроника 0 Коммент.

Каждый четвёртый новосибирец не берёт в дорогу аптечку

вчера 20:02 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Уличная драма

Польский «Свинополис» завершил самый неформатный театральный фест...

Читать далее
Image
03.08.2019

Жизнь после

Что нужно знать о новосибирских премьерах в Год театра...

Читать далее
Image
28.07.2019

В ожидании театрального нашествия

Первые театральные премьеры...

Читать далее
Image
10.03.2019

О чём говорят европейцы

На театральном фестивале выяснили, насколько не...

Читать далее
Image
15.06.2018

«Дело Собчака» в Новосибирске

В прокат вышел документальный фильм...

Читать далее
Image
28.05.2018

Первый «Гридо» для молодого Хана Соло

Зарождение феминизма ...

Читать далее

Новости по теме

Погода в Новосибирске 31 октября: дождик и тучи сегодня 07:01 Незаконные павильоны демонтируют на главной барахолке Новосибирска вчера 19:23 Гранату обнаружили во дворе жилого дома в Новосибирске вчера 14:28

Популярное

Image

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок мате...

Image

Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появи...

Image

Стала известна причина гибели бердского школьника Жени Шуршилина

Image

Неделя пропавших подростков: в Новосибирской области массово исче...

Image

Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

Image

Россияне начали сбор денег для расстрелявшего сослуживцев солдата

Image

Девичник в SPA

Image

Искал укромное место: стали известны новые подробности гибели бер...

Image

Гнойник дедовщины: воинские части России остаются местом убийств ...

Image

Видео: Волки вышли на трассу в Новосибирской области

Image

Рэпер GUF отменил концерт в Новосибирске

Image

«Видосики смотрю, как петлю сделать»: друзья рассказали о пропавш...

Image

«Всё опухло и болит»: косметолог-самоучка изуродовала губы девушк...