«Первый театр» приглашает на премьеру трагикомедии «Остаться нельзя уехать»

Фото "Первый театр"

«Первый театр» представляет премьеру трагикомедии «Остаться нельзя уехать» по пьесе Игоря Носовского; спектакли состоятся 1, 2 и 7 декабря.

Актёры театра «Первый театр» работают над новым спектаклем.

Как рассказал PR-менеджер «Первого театра» Валентин Копалов, этому спектаклю предшествует небольшая предыстория.

«Весной этого года в Новосибирске проходил конкурс новой драматургии "Ремарка". В рамках конкурса коллективы новосибирских театров читали на публику пьесы, вошедшие в шорт-лист. "Первый театр" выбрал комедию Игоря Носовского "Остаться нельзя уехать". Смешной, при этом современный, актуальный времени, текст покорил не только зрителей читки, но и коллектив "Первого театра"», — рассказал Валентин Копалов.

Сюжет пьесы достаточно прост. Молодой человек не может найти работу на родине и собирается на заработки за рубеж. Ему предстоит рутинная тяжёлая работа, но зато хорошо оплачиваемая. Главная проблема — надо уехать на полгода. Но происходит форс-мажор: наш герой, который вообще не отличается решительностью, окончательно теряет уверенность — ехать или нет. Для Новосибирска, транзитного для многих города, тема поиска «лучшей жизни» в столицах или вообще за рубежом особенно актуальна. Пьеса позволяет с юмором посмотреть на проблему выбора — что же делать с собственной жизнью: где её жить, где работать и что делать с котиком?

В качестве режиссёра спектакля «Первый театр» пригласил известного и любимого зрителями новосибирского актёра театра и кино Николая Соловьёва. Новосибирский зритель знает Николая Алексеевича прежде всего по актёрским работам в театре «Красный факел» и Новосибирском государственном академическом драматическом театре С. Афанасьева. Также он выступил в качестве режиссёра около 8 спектаклей, активно снимался в кино. Ныне — актёр Театра на Литейном, Санкт-Петербург.

Премьера пройдёт на новой театральной площадке — в Сибирском камерном театре «13-й трамвай», расположенном по адресу: улица Серебренниковская, 35.

Напомним, 10 и 11 октября в «Первом театре» состоялась премьера мюзикла «Кавердрама или внеклассная история».