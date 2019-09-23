Почти 75% российских путешественников отправятся за границу на ноябрьские праздники

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Почти 75% российских путешественников отправятся за границу на ноябрьские праздникиРубрика: общество
31.10.2019 07:06
Фото с сайта Pixabay.com
Аналитики одного из агрегаторов по поиску билетов, бронированию отелей и аренде автомобилей выяснили, что в этом году короткие каникулы за границей проведут больше путешественников чем годом ранее; самые популярные направления Стамбул, Бангкок и Прага.
Ноябрьские праздники за границей проведут три четверти российских аналитиков. Об этом рассказали аналитика агрегатора по поиску авиабилетов Skyscanner. В этом году за рубеж поедет на 4% больше российских путешественников, чем в 2018 году – 72%. При этом большинство выбирают Стамбул, Бангкок и Прагу.
Кроме того, в десятку популярных направлений вошли Дубай, Тель-Авив, Пхукет, Рим, Милан и Париж. Впервые в рейтинг попала Барселона, заняв сразу 9 место. Из-за запрета авиасообщения с Грузией Тбилиси покинул топ-10 направлений. Годом ранее столица Грузии занимала 4 место.
По мнению аналитиков, на рост популярности Пхукета повлияло открытие рейсов авиакомпании S7 из Новосибирска и Иркутска.
Напомним, 29 октября стало известно, что авиакомпания S7 вошла в топ-100 мировых авиакомпаний.
Анатолий Якимов
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