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Почти 75% российских путешественников отправятся за границу на ноябрьские праздники

Рубрика: общество

31.10.2019 07:06

Фото с сайта Pixabay.com

Аналитики одного из агрегаторов по поиску билетов, бронированию отелей и аренде автомобилей выяснили, что в этом году короткие каникулы за границей проведут больше путешественников чем годом ранее; самые популярные направления Стамбул, Бангкок и Прага.

Ноябрьские праздники за границей проведут три четверти российских аналитиков. Об этом рассказали аналитика агрегатора по поиску авиабилетов Skyscanner. В этом году за рубеж поедет на 4% больше российских путешественников, чем в 2018 году – 72%. При этом большинство выбирают Стамбул, Бангкок и Прагу.

Кроме того, в десятку популярных направлений вошли Дубай, Тель-Авив, Пхукет, Рим, Милан и Париж. Впервые в рейтинг попала Барселона, заняв сразу 9 место. Из-за запрета авиасообщения с Грузией Тбилиси покинул топ-10 направлений. Годом ранее столица Грузии занимала 4 место.

По мнению аналитиков, на рост популярности Пхукета повлияло открытие рейсов авиакомпании S7 из Новосибирска и  Иркутска.

Напомним, 29 октября стало известно, что авиакомпания S7 вошла в топ-100 мировых авиакомпаний. 

 

Анатолий Якимов

Теги: каникулы путешествия авиация самолёт

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сегодня 09:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:50 Общество 0 Коммент.

На травлю в школе жалуются больше половины российских детей

сегодня 08:35 Общество 0 Коммент.

Водителю «Яндекс.Такси» оторвало ухо в ДТП в Новосибирске

сегодня 08:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область обогнала все регионы Сибири по количеству безработных

сегодня 08:10 Общество 0 Коммент.

«Первый театр» приглашает на премьеру трагикомедии «Остаться нельзя уехать»

сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

Почти 75% российских путешественников отправятся за границу на ноябрьские праздники

сегодня 07:06 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 31 октября: дождик и тучи

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 22:25 Хроника 0 Коммент.

Девочка не смогла спуститься с крыши и вызвала спасателей в Новосибирске

вчера 21:23 Хроника 0 Коммент.

Стрельба в Новосибирске: пострадавший в реанимации

вчера 20:16 Хроника 0 Коммент.

Каждый четвёртый новосибирец не берёт в дорогу аптечку

вчера 20:02 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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