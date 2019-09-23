Погода в Новосибирске 31 октября: дождик и тучи

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В последний день октября погода в Новосибирске будет дождливой, а небо пасмурным; правда, температура воздуха остаётся пока ещё выше нуля.

В четверг, 31 октября, погода новосибирцев не порадует. По прогнозам синоптиков, утром и поздно вечером ожидаются кратковременные дожди.

Температура воздуха днём +1…+4 градуса, ночью столбик термометра покажет +2…+4. Ветер северный с переходом на северо-восточный 2-4 метра в секунду с порывами до 6-8. Атмосферное давление 748 мм ртутного столба к вечеру будет падать.

Напомним, 30 октября коммунальные службы Новосибирска устраняли последствия бури.