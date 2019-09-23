Погода в Новосибирске 31 октября: дождик и тучи

Лента новостейПредложить новость
Популярный во Франции автор написал текст для «Тотального диктанта»
Травмы оказались страшнее: избитую хозяином собаку обследовали в Новосибирске
Однорукий спортсмен из Новосибирска бросил вызов Конору Макгрегору
Новосибирская область обогнала все регионы Сибири по количеству безработных
Почти 75% российских путешественников отправятся за границу на ноябрьские праздники
Девочка не смогла спуститься с крыши и вызвала спасателей в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Погода в Новосибирске 31 октября: дождик и тучиРубрика: общество
31.10.2019 07:01
Фото Сиб.фм
В последний день октября погода в Новосибирске будет дождливой, а небо пасмурным; правда, температура воздуха остаётся пока ещё выше нуля.
В четверг, 31 октября, погода новосибирцев не порадует. По прогнозам синоптиков, утром и поздно вечером ожидаются кратковременные дожди.
Температура воздуха днём +1…+4 градуса, ночью столбик термометра покажет +2…+4. Ветер северный с переходом на северо-восточный 2-4 метра в секунду с порывами до 6-8. Атмосферное давление 748 мм ртутного столба к вечеру будет падать.
Напомним, 30 октября коммунальные службы Новосибирска устраняли последствия бури.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Популярный во Франции автор написал текст для «Тотального диктанта»
Травмы оказались страшнее: избитую хозяином собаку обследовали в Новосибирске
Однорукий спортсмен из Новосибирска бросил вызов Конору Макгрегору
Новосибирская область обогнала все регионы Сибири по количеству безработных
Почти 75% российских путешественников отправятся за границу на ноябрьские праздники
Девочка не смогла спуститься с крыши и вызвала спасателей в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Сама приплыла
Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...
Новости по теме
Популярное