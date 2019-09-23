Пожарная машина протаранила автобус и такси

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Пожарная машина протаранила автобус и таксиРубрика: проиcшествия
30.10.2019 22:25
фото с сайта ГУ МВД по Томской области
Пожарный автомобиль попал в ДТП с участием пассажирского автобуса и такси; 16 пострадавших.
ДТП с участием пожарного автомобиля, такси и рейсового пассажирского автобуса произошло сегодня в центре Томска.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный департамент здравоохранения, в результате столкновения пострадали 16 человек, в том числе двое детей.
Состояние двоих томичей медики оценивают как тяжёлое. Их экстренно госпитализировали. Также в стационар были доставлены ещё 14 пострадавших. Двоим была оказана помощь на месте, остальные — госпитализированы.
Уже известно, что пожарный автомобиль следовал на вызов с проблесковыми маяками. На месте работают следователи полиции и СК, которым предстоит установить все причины столкновения.
Напомним, утром 30 октября на Октябрьском мосту Новосибирска столкнулись три легковушки и троллейбус.
Татьяна Картавых
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