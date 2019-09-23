Пожарная машина протаранила автобус и такси

фото с сайта ГУ МВД по Томской области

Пожарный автомобиль попал в ДТП с участием пассажирского автобуса и такси; 16 пострадавших.

ДТП с участием пожарного автомобиля, такси и рейсового пассажирского автобуса произошло сегодня в центре Томска.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный департамент здравоохранения, в результате столкновения пострадали 16 человек, в том числе двое детей.

Состояние двоих томичей медики оценивают как тяжёлое. Их экстренно госпитализировали. Также в стационар были доставлены ещё 14 пострадавших. Двоим была оказана помощь на месте, остальные — госпитализированы.

Уже известно, что пожарный автомобиль следовал на вызов с проблесковыми маяками. На месте работают следователи полиции и СК, которым предстоит установить все причины столкновения.

Напомним, утром 30 октября на Октябрьском мосту Новосибирска столкнулись три легковушки и троллейбус.