Программа празднования Дня народного единства в Новосибирской области 4 ноября

Фото Правительства Новосибирской области

В День народного единства, который отмечается 4 ноября, жителей Новосибирской области ждёт множество мероприятий; Сиб.фм рассказывает, как провести выходной максимально эффективно.

Программу празднования Дня народного единства в Новосибирской области опубликовало региональное министерство культуры. Сибиряков ждут десятки мероприятий, пройти мимо которых просто нельзя.

По словам исполняющего обязанности министра культуры Юрия Зимнякова, впервые в рамках празднования Дня народного единства с 3 по 4 ноября в регионе состоится крупнейший в стране Фестиваль национальных литератур и поэзии народов России. Он проходит в рамках Программы поддержки национальных литератур народов РФ. Основные события фестиваля будут проходить в Центре культуры и отдыха «Победа». Открытие состоится 3 ноября в 11:00.

«Основная цель фестиваля — сохранение и поддержка национальных языков и литератур, интеграция их в единое культурное пространство России», — отметил Юрий Зимняков.

Жители Новосибирска и гости города смогут посетить книжный маркет Cheapcherrybooks, на котором все книги будут продаваться по фиксированной цене — 100 рублей.

Кроме того, состоится национальный поэтический джем. Поэты, пишущие на национальных языках, будут читать свои произведения на абазинском, якутском, эрзянском, телеутском языках. А в музыкальной части программы фестиваля гости смогут услышать хип-хоп на языке манси, гармониста-виртуоза из Карачаево-Черкессии, горловое пение и игру на национальных инструментах хакасов.

Всероссийская акция «Ночь искусств» стартует в Новосибирске 3 ноября в 18:00. Основная локация — государственный концертный зал имени А.М. Каца. Здесь учреждения культуры Новосибирска проведут викторины и квизы, интеллектуальное лото и фейс-арт, книжную выставку. Участники акции смогут познакомиться с творчеством новосибирских поэтов Елены Берсенёвой, Виталия Красного, Павла Куравского, Якова Сёмочкина, Юрия Татаренко. Инклюзивный творческий мастер-класс по чтению и письму шрифтом Брайля «Феномен Луи Брайля» пройдёт для незрячих и слабовидящих.

Праздничный концерт «#Мыедины» состоится 3 ноября в 20:00 в ГКЗ имени А.М. Каца. В нём примут участие Государственный академический Сибирский русский народный хор, а также лучшие профессиональные и самодеятельные коллективы национально-культурных автономий и организаций, учреждений культуры Новосибирской области. Пригласительные билеты можно получить в кассах Новосибирской филармонии до 1 ноября.

Центральное культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню народного единства, будет проходить 4 ноября с 11:00 до 18:00 на площади Пименова в городе Новосибирске. В нём примут участие государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны», ансамбль музыки для народа «Дружина», вокально-инструментальный ансамбль «Белые Росы» и других. Праздничная программа начнётся с радиоконцерта, исторической зарисовки на тему освобождения Москвы в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

В честь Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября в 12:00 пройдёт молебен.

Всего в рамках празднования на территории Новосибирской области пройдёт более 1000 мероприятий, в которых по предварительной оценке примут участие 160 тысяч человек. Об этом рассказала директор ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Алла Данилевская. По её словам основная тема праздника — «Россия объединяет» под хештегом #мыедины.

«Впервые в этом году будет организована доставка жителей из районов области. Их будет ждать горячий чай, а самых активных участников мероприятий — шоколадки в тематической упаковке», — отметила Алла Данилевская.

Напомним, 29 октября в Новосибирске стартовала научно-практическая конференция «Государство, Общество и Церковь: российская нация и национальное единство».