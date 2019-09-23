Рост активности работодателей зафиксирован в России

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Рост активности работодателей зафиксирован в РоссииРубрика: общество
30.10.2019 08:20
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В октябре на сервисах по поиску работы аналитики отметили скачок спроса от работодателей; было опубликовано около 600 тысяч вакансий.
Спрос на квалифицированные кадры в России в октябре резко пошёл вверх, таким сообщением поделились аналитики сервиса Superjob.
Работодатели опубликовали около 600 тысяч вакансий, что превысило прошлогодние показатели на 125 тысяч.
Самый большой спрос на ранке труда отмечен на работников в сфере промышленности, производства, транспорта, логистики и строительства.
Как отмечают специалисты, в октябре человек, находящийся в поиске вакантного места курьера, мог устроиться на работу за один день. Менеджеры по продажам, бухгалтеры и логисты тратили на поиск от двух до трёх дней.
Самый большой спрос у работодателей на IT-специалистов. Руководители отмечают, что толкового сотрудника найти сложно, на его поиски уходит от двух до трёх недель.
Напомним, 1 октября сообщалось о самых высокооплачиваемых вакансиях в Новосибирске.
Алёна Коврова
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