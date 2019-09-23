Аналитики назвали вакансии в Новосибирске с зарплатой больше 100 тысяч рублей

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В Новосибирске на одну достойную вакансию — пять соискателей; специалисты назвали десять высокооплачиваемых вариантов, за которые стоит побороться.

Представителям каких профессий в Новосибирске готовы платить больше 100 тысяч рублей в месяц, рассказали аналитики сервиса по поиску работы и персонала hh.ru.

В октябре, после окончательного выхода из сезона летних отпусков, работодатели и соискатели на должности берутся за дело с удвоенной силой. Одни начинают предлагать, другие — рассматривать предложения. На фоне общего ажиотажа становится понятно, кого на рынке труда ценят особенно сильно.

Топ десяти «дорогих» вакансий Новосибирска назвали специалисты, проанализировав предложения.

В перечень лучших вариантов попала вакансия руководителя отдела ИТ: специалисту готовы платить от 120 тысяч рублей. Операционному директору в Новосибирске предлагают должность с зарплатой в 130 тысяч. Финансовый директор и руководитель по качеству могут рассчитывать на 150 тысяч ежемесячно. А зарплаты директора по логистике, территориального менеджера и менеджера по продуктам варьируются от 160 до 190 тысяч.

Две самые «дорогие» вакансии в Новосибирске сегодня — это Backend-разработчик PHP (200 тысяч) и главный инженер в строительной организации (250 тысяч).

Как отметили специалисты, количество вакансий в Новосибирске, по сравнению с прошлогодними показателями, выросло на 17%, а соискателей — на 15%.

Напомним, 1 октября стали известны высокооплачиваемые вакансии сентября.