Лента новостейПредложить новость
В мэрии Новосибирска рассказали, сколько дней каникул ждёт школьников в ноябре
Аналитики назвали вакансии в Новосибирске с зарплатой больше 100 тысяч рублей
Квартирантов в Новосибирске попросили съехать из-за долгов хозяина
В новосибирской деревне рухнувший мост отрезал жителей от райцентра
«Как сексуально!»: новосибирская танцовщица поразила китайскую публику своим тверком
Турнир памяти подполковника полиции Александра Пименова состоялся в Новосибирске
Правительство Республики Алтай начнёт сотрудничать со Всемирным фондом дикой природы
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Аналитики назвали вакансии в Новосибирске с зарплатой больше 100 тысяч рублейРубрика: общество
30.10.2019 13:00
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В Новосибирске на одну достойную вакансию — пять соискателей; специалисты назвали десять высокооплачиваемых вариантов, за которые стоит побороться.
Представителям каких профессий в Новосибирске готовы платить больше 100 тысяч рублей в месяц, рассказали аналитики сервиса по поиску работы и персонала hh.ru.
В октябре, после окончательного выхода из сезона летних отпусков, работодатели и соискатели на должности берутся за дело с удвоенной силой. Одни начинают предлагать, другие — рассматривать предложения. На фоне общего ажиотажа становится понятно, кого на рынке труда ценят особенно сильно.
Топ десяти «дорогих» вакансий Новосибирска назвали специалисты, проанализировав предложения.
В перечень лучших вариантов попала вакансия руководителя отдела ИТ: специалисту готовы платить от 120 тысяч рублей. Операционному директору в Новосибирске предлагают должность с зарплатой в 130 тысяч. Финансовый директор и руководитель по качеству могут рассчитывать на 150 тысяч ежемесячно. А зарплаты директора по логистике, территориального менеджера и менеджера по продуктам варьируются от 160 до 190 тысяч.
Две самые «дорогие» вакансии в Новосибирске сегодня — это Backend-разработчик PHP (200 тысяч) и главный инженер в строительной организации (250 тысяч).
Как отметили специалисты, количество вакансий в Новосибирске, по сравнению с прошлогодними показателями, выросло на 17%, а соискателей — на 15%.
Напомним, 1 октября стали известны высокооплачиваемые вакансии сентября.
Алёна Коврова
Комментарии
Лента новостей
В мэрии Новосибирска рассказали, сколько дней каникул ждёт школьников в ноябре
Аналитики назвали вакансии в Новосибирске с зарплатой больше 100 тысяч рублей
Квартирантов в Новосибирске попросили съехать из-за долгов хозяина
В новосибирской деревне рухнувший мост отрезал жителей от райцентра
«Как сексуально!»: новосибирская танцовщица поразила китайскую публику своим тверком
Турнир памяти подполковника полиции Александра Пименова состоялся в Новосибирске
Правительство Республики Алтай начнёт сотрудничать со Всемирным фондом дикой природы
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Популярное