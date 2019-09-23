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Рубрика: общество, проиcшествия

30.10.2019 10:01

фото западно-сибирской транспортной прокуратуры

Норильской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту обнаружения вертолёта; транспортное средство находилось в неисправном состоянии.

Правоохранители проверили найденный рядом с городом Игарка вертолёт Ми-2, владельцем которого оказался житель Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. 

«Вопреки требованиям закона транспортное средство эксплуатировалось в отсутствие сертификата лётной годности, судовой документации, исправного аварийно-спасательного оборудования. Кроме того, пилотирование вертолёта Ми-2 осуществлялось без согласования плана полёта, а также уведомления территориальных органов аэронавигационного обслуживания города Игарка», — говорится в сообщении ведомства.

Владелец летательного аппарата оштрафован на 35 тысяч рублей. Также ему запрещено летать на вертолёте до приведения его в исправное состояние.

Напомним, 15 октября житель Новосибирска пошёл в суд из-за шума военных вертолётов по ночам.

 

Никита Минин

Теги: Сибирь вертолёт

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В Новосибирске устраняют последствия прошедшей накануне бури

сегодня 11:47 Хроника 0 Коммент.

Квартирантов в Новосибирске попросили съехать из-за долгов хозяина

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

В новосибирской деревне рухнувший мост отрезал жителей от райцентра

сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Мама ушла: младенец умер от голода в пустой квартире

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Секретные материалы: в сибирском лесу нашли летательный аппарат без опознавательных знаков

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Дикобразы с цепким хвостом поселились в Новосибирском зоопарке

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Три автомобиля и троллейбус столкнулись на мосту Новосибирска

сегодня 08:56 Хроника 0 Коммент.

Рост активности работодателей зафиксирован в России

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

АО «РЭС» пресекает незаконное потребление электроэнергии в интересах добросовестных потребителей

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Турнир памяти подполковника полиции Александра Пименова состоялся в Новосибирске

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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