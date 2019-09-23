Секретные материалы: в сибирском лесу нашли летательный аппарат без опознавательных знаков

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30.10.2019 10:01
фото западно-сибирской транспортной прокуратуры
Норильской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту обнаружения вертолёта; транспортное средство находилось в неисправном состоянии.
Правоохранители проверили найденный рядом с городом Игарка вертолёт Ми-2, владельцем которого оказался житель Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Вопреки требованиям закона транспортное средство эксплуатировалось в отсутствие сертификата лётной годности, судовой документации, исправного аварийно-спасательного оборудования. Кроме того, пилотирование вертолёта Ми-2 осуществлялось без согласования плана полёта, а также уведомления территориальных органов аэронавигационного обслуживания города Игарка», — говорится в сообщении ведомства.
Владелец летательного аппарата оштрафован на 35 тысяч рублей. Также ему запрещено летать на вертолёте до приведения его в исправное состояние.
Напомним, 15 октября житель Новосибирска пошёл в суд из-за шума военных вертолётов по ночам.
Никита Минин
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