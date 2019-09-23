Следователи возбудили уголовное дело из-за «минирования» вокзала в Новосибирске

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Продолжается расследование заведомо ложного сообщения об акте терроризма; 29 октября людей эвакуировали из зданий торгового центра и вокзала «Новосибирск-Главный».

Следователи транспортной полиции возбудили уголовное дело против 39-летнего жителя Новосибирска, который сообщил ложную информацию о готовящихся взрывах в крупном торговом центре и в здании вокзала «Новосибирск-Главный». Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

«Известно, что ранее мужчина отбывал наказание за убийство и хулиганство. Задержанный признался, что совершил преступление в состоянии опьянения из хулиганских побуждений. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет», — отметили в ведомстве.

Напомним, 29 октября неизвестные сообщили о минировании вокзала «Новосибирск-Главный».