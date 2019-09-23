Лента новостейПредложить новость
В каждом районе Новосибирской области изучат потребности пожилых людей
Новосибирский УФАС оштрафовал федеральный канал за слишком громкую рекламу
Следователи возбудили уголовное дело из-за «минирования» вокзала в Новосибирске
Бизнес на «дьявольщине»: где и почём в Новосибирске продают тыкву на Хеллоуин
Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашними утками
Только один сибирский регион отметился в рейтинге самых качественных дорог в России
Программа празднования Дня народного единства в Новосибирской области 4 ноября
Greenpeace составил рейтинг загрязнителей берегов Новосибирской области
В мэрии Новосибирска рассказали, сколько дней каникул ждёт школьников в ноябре
Квартирантов в Новосибирске попросили съехать из-за долгов хозяина
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Бизнес на «дьявольщине»: где и почём в Новосибирске продают тыкву на ХеллоуинРубрика: общество
30.10.2019 15:45
Хеллоуин начнут отмечать по всему миру уже завтра; Сиб.фм выяснил, во сколько обойдётся покупка главного атрибута праздника— тыквы.
Уже завтра, 31 октября, во всем мире отметят Хеллоуин — праздник, главной героиней которого традиционно считается тыква. Из неё умельцы вырезают устрашающие рожицы и украшают ими жилище. Корреспондент Сиб.фм отправился на Центральный рынок Новосибирска и в сетевые супермаркеты, чтобы сравнить цены на овощ.
Несмотря на то что до праздника осталось меньше суток, на рынке удалось найти всего пять мест продажи тыквы. Зато ассортимент впечатляет: овощи есть на любой вкус и кошелёк: зелёные, оранжевые, жёлтые, гигантские и очень маленькие.
Цены сильно отличаются в разных местах. Продавцы на улице, рядом с крытыми павильонами, берут за свои плоды дороже всех — в среднем 100-150 рублей за килограмм.
Под крышей «Восточного базара» продают красивую и свежую тыкву в трёх точках. Тут она подешевле: от 50 до 80 рублей за килограмм.
«Я сама везу свою тыкву каждый день из города Оби. Всё выращиваем сами, вся тыква вкусная, ярко-оранжевая и сладкая. Есть даже вариант для диабетиков — она чуть менее сладкая», — говорит продавщица Зинаида.
Большим спросом, по словам Зинаиды, пользуются самые маленькие тыквы — они размером с кулак. Купить такую можно в среднем за 50 рублей.
«У меня и вчера и сегодня их раскупают быстро. Сейчас всего несколько штук осталось. Вот прямо перед вами купили маленьких где-то на тысячу рублей», — добавила продавщица.
В нескольких метрах от неё торгует тыквой ещё одна женщина. Выбор не такой большой, однако она утверждает, что это особый сорт тыквы.
«Это не кормовая тыква. У неё мякоть гораздо плотнее, посмотрите, какая тяжёлая!» — говорит Галина.
По её словам, тыкву в этом году к празднику покупают гораздо меньше, чем раньше.
«Ещё в прошлом году у меня буквально за час всё с прилавка сметали! Приезжали всякие хозяева ресторанов и выкупали сразу всю тыкву для этого вашего Хеллоуина.
Сейчас совсем не то. Но я даже рада — не наш это праздник, здесь он не нужен. Это дьявольщиной какой-то отдаёт, если честно», — рассказывает Галина.
Несмотря на то что праздник Галине не по душе, тыквой торговать в эти дни она не перестаёт.
«Продавать товар же надо!» — добавляет продавщица.
Кардинально ситуация отличается в сетевых супермаркетах.
В «Магните», который находится в ТЦ «Галерея Новосибирск», тыкв осталось совсем немного. Зато размеры товара поражают. Каждая весит не меньше 11 килограммов, а самая крупная — около 15 килограммов.
Работник магазина затруднился ответить, откуда привезли такую большую и красивую тыкву, однако ещё на рынке корреспонденту Сиб.фм сказали, что брать её не стоит. По словам фермеров, она отличается от домашней по вкусовым качествам.
С другой стороны, она и стоит гораздо дешевле, чем на рынке. Купить такую большую тыкву в магазине можно в среднем по 25 рублей за килограмм — примерно 250 рублей за каждую. Для сравнения: тыква такого же веса на рынке обойдётся минимум в 500 рублей.
В таком случае тем, кто хочет украсить свой дом праздничной тыквой, придётся выбирать. Либо купить дешёвую и большую тыкву, а внутренности потом утилизировать. Либо взять тыкву подороже на рынке, чтобы приготовить из неё много вкусных блюд после праздника.
Напомним, 28 октября Сиб.фм писал, как выбрать тыкву на Хеллоуин.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
В каждом районе Новосибирской области изучат потребности пожилых людей
Новосибирский УФАС оштрафовал федеральный канал за слишком громкую рекламу
Следователи возбудили уголовное дело из-за «минирования» вокзала в Новосибирске
Бизнес на «дьявольщине»: где и почём в Новосибирске продают тыкву на Хеллоуин
Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашними утками
Только один сибирский регион отметился в рейтинге самых качественных дорог в России
Программа празднования Дня народного единства в Новосибирской области 4 ноября
Greenpeace составил рейтинг загрязнителей берегов Новосибирской области
В мэрии Новосибирска рассказали, сколько дней каникул ждёт школьников в ноябре
Квартирантов в Новосибирске попросили съехать из-за долгов хозяина
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
События выходных: День города и мечты о Грузии
Смех под куполом Оперного и Ленин в цветах
Новости по теме
Популярное