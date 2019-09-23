Бизнес на «дьявольщине»: где и почём в Новосибирске продают тыкву на Хеллоуин

Хеллоуин начнут отмечать по всему миру уже завтра; Сиб.фм выяснил, во сколько обойдётся покупка главного атрибута праздника— тыквы.

Уже завтра, 31 октября, во всем мире отметят Хеллоуин — праздник, главной героиней которого традиционно считается тыква. Из неё умельцы вырезают устрашающие рожицы и украшают ими жилище. Корреспондент Сиб.фм отправился на Центральный рынок Новосибирска и в сетевые супермаркеты, чтобы сравнить цены на овощ.

Несмотря на то что до праздника осталось меньше суток, на рынке удалось найти всего пять мест продажи тыквы. Зато ассортимент впечатляет: овощи есть на любой вкус и кошелёк: зелёные, оранжевые, жёлтые, гигантские и очень маленькие.







Цены сильно отличаются в разных местах. Продавцы на улице, рядом с крытыми павильонами, берут за свои плоды дороже всех — в среднем 100-150 рублей за килограмм.

Под крышей «Восточного базара» продают красивую и свежую тыкву в трёх точках. Тут она подешевле: от 50 до 80 рублей за килограмм.

«Я сама везу свою тыкву каждый день из города Оби. Всё выращиваем сами, вся тыква вкусная, ярко-оранжевая и сладкая. Есть даже вариант для диабетиков — она чуть менее сладкая», — говорит продавщица Зинаида.

Большим спросом, по словам Зинаиды, пользуются самые маленькие тыквы — они размером с кулак. Купить такую можно в среднем за 50 рублей.

«У меня и вчера и сегодня их раскупают быстро. Сейчас всего несколько штук осталось. Вот прямо перед вами купили маленьких где-то на тысячу рублей», — добавила продавщица.

В нескольких метрах от неё торгует тыквой ещё одна женщина. Выбор не такой большой, однако она утверждает, что это особый сорт тыквы.

«Это не кормовая тыква. У неё мякоть гораздо плотнее, посмотрите, какая тяжёлая!» — говорит Галина.







По её словам, тыкву в этом году к празднику покупают гораздо меньше, чем раньше.

«Ещё в прошлом году у меня буквально за час всё с прилавка сметали! Приезжали всякие хозяева ресторанов и выкупали сразу всю тыкву для этого вашего Хеллоуина.

Сейчас совсем не то. Но я даже рада — не наш это праздник, здесь он не нужен. Это дьявольщиной какой-то отдаёт, если честно», — рассказывает Галина.

Несмотря на то что праздник Галине не по душе, тыквой торговать в эти дни она не перестаёт.

«Продавать товар же надо!» — добавляет продавщица.

Кардинально ситуация отличается в сетевых супермаркетах.

В «Магните», который находится в ТЦ «Галерея Новосибирск», тыкв осталось совсем немного. Зато размеры товара поражают. Каждая весит не меньше 11 килограммов, а самая крупная — около 15 килограммов.

Работник магазина затруднился ответить, откуда привезли такую большую и красивую тыкву, однако ещё на рынке корреспонденту Сиб.фм сказали, что брать её не стоит. По словам фермеров, она отличается от домашней по вкусовым качествам.

С другой стороны, она и стоит гораздо дешевле, чем на рынке. Купить такую большую тыкву в магазине можно в среднем по 25 рублей за килограмм — примерно 250 рублей за каждую. Для сравнения: тыква такого же веса на рынке обойдётся минимум в 500 рублей.

В таком случае тем, кто хочет украсить свой дом праздничной тыквой, придётся выбирать. Либо купить дешёвую и большую тыкву, а внутренности потом утилизировать. Либо взять тыкву подороже на рынке, чтобы приготовить из неё много вкусных блюд после праздника.

Напомним, 28 октября Сиб.фм писал, как выбрать тыкву на Хеллоуин.