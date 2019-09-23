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Спасатели спустили тяжелобольную бабушку со второго этажа

Рубрика: проиcшествия

30.10.2019 12:38

Фото Pixabay

Спасатели бердского ПСО помогли добраться 87-летней старушке до машины скорой помощи; женщину вынесли на носилках.

Днём 29 октября на пульт сотрудников Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России поступил сигнал от пожилой женщины. Как сообщает сайт «Курьер.Среда.Бердск», 87-летняя бабушка не могла выбраться из квартиры, чтобы попасть в машину скорой помощи.

«Пожилая женщина 87 лет не могла самостоятельно встать с постели и спуститься со второго этажа к автомобилю скорой помощи. Спасатели прибыли на место и на мягких носилках транспортировали тяжелобольную старушку в скорую», — сообщил изданию глава спасательного подразделения Сергей Козин.

В тот же день поступило сообщение от родственников другой пенсионерки: 82-летняя женщина не могла открыть дверь собственной квартиры. Спасатели прибыли на место и обеспечили доступ в жильё. Медицинская помощь бабушке не потребовалась. 

Напомним, 25 октября в Челябинске младенец погиб после того, как мать оставила его одного на несколько дней.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область МЧС

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сегодня 12:45 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Три автомобиля и троллейбус столкнулись на мосту Новосибирска

сегодня 08:56 Хроника 0 Коммент.

Рост активности работодателей зафиксирован в России

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

АО «РЭС» пресекает незаконное потребление электроэнергии в интересах добросовестных потребителей

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Турнир памяти подполковника полиции Александра Пименова состоялся в Новосибирске

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Правительство Республики Алтай начнёт сотрудничать со Всемирным фондом дикой природы

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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