Спасатели спустили тяжелобольную бабушку со второго этажа

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Спасатели спустили тяжелобольную бабушку со второго этажаРубрика: проиcшествия
30.10.2019 12:38
Фото Pixabay
Спасатели бердского ПСО помогли добраться 87-летней старушке до машины скорой помощи; женщину вынесли на носилках.
Днём 29 октября на пульт сотрудников Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России поступил сигнал от пожилой женщины. Как сообщает сайт «Курьер.Среда.Бердск», 87-летняя бабушка не могла выбраться из квартиры, чтобы попасть в машину скорой помощи.
«Пожилая женщина 87 лет не могла самостоятельно встать с постели и спуститься со второго этажа к автомобилю скорой помощи. Спасатели прибыли на место и на мягких носилках транспортировали тяжелобольную старушку в скорую», — сообщил изданию глава спасательного подразделения Сергей Козин.
В тот же день поступило сообщение от родственников другой пенсионерки: 82-летняя женщина не могла открыть дверь собственной квартиры. Спасатели прибыли на место и обеспечили доступ в жильё. Медицинская помощь бабушке не потребовалась.
Напомним, 25 октября в Челябинске младенец погиб после того, как мать оставила его одного на несколько дней.
Эмиль Фукс
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