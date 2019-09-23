Стрельба в Новосибирске: пострадавший в реанимации

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В Новосибирске на остановке “Сад Дзержинского” прогремели выстрелы; пострадавшего увезла скорая.

В Дзержинском районе Новосибирска сегодня вечером прозвучали выстрелы. Как сообщили очевидцы в группе “АСТ-54” в социальной сети “ВКонтакте”, на остановке общественного транспорта “Сад Дзержинского” один мужчина выстрелил в другого и скрылся с места преступления.

Очевидцы вызвали карету скорой помощи. Приехавшие медики осмотрели пострадавшего и затребовали помощь реаниматолога. Раненый находился в тяжёлом состоянии. С проникающим ранением его отправили в реанимацию.

В ГУ МВД по Новосибирской области оперативно не смогли прокомментировать произошедшее.

Напомним, в июне, после стрельбы в центре Новосибирска в розыск объявили неизвестного мужчину на сером Ниссане.