Только один сибирский регион отметился в рейтинге самых качественных дорог в России

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Только один сибирский регион отметился в рейтинге самых качественных дорог в РоссииРубрика: общество
30.10.2019 14:48
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Росстат назвал субъекты страны с высоким качеством дорожного покрытия; в список «отличников» попал только один регион Сибири.
Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край и Ингушетия вошли в число территорий с самым высоким качеством дорог. В список попал и один регион Сибири — Красноярский край. Такие данные опубликовал Росстат по итогам 2018 года.
Показатель соответствия дорожного покрытия нормативам в этих субъектах составляет от 70 до 97 процентов.
Прямо противоположным образом складывается ситуация в Марий Эл, Саратовской области, Калмыкии, Архангельской области, Магаданской области, на Алтае, в Костромской области, в Крыму и в Рязанской области. В этих регионах качество соответствия дорог нормам едва дотягивает до 22 процентов.
Напомним, 29 октября Сиб.фм писал о том, что в рамках проекта БКД 2.0 в Новосибирской области уложили весь объём асфальта.
Мария Машанова
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