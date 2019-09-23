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Травмы оказались страшнее: избитую хозяином собаку обследовали в Новосибирске

Рубрика: общество

31.10.2019 10:01

фото и скрины видео со страницы приюта "Шанс на жизнь" в соцсети "Вконтакте"

Жестоко избитая хозяином собака преодолела около 400 километров, чтобы попасть к новосибирским врачам; обследование показало — оперировать нельзя.

Добрая и отзывчивая собака по кличке Граф из Новокузнецка сегодня вновь учится доверять людям. Она пока с опаской, грустными глазами смотрит на тех, кто совсем недавно спас её от смерти. На месте незнакомых людей должен был быть хозяин, но он предал – неожиданно и страшно – занёс над головой четвероного друга молоток и пять раз ударил.

Граф стал разменной монетой в ссоре между мужем и женой. На нём сорвал злобу глава семьи. Нанесённые собаке увечья были страшными, и владельцы приняли решение усыпить пострадавшего: на лечение и содержание пса не нашлось средств.

В Новокузнецкой клинике «Ветсовет», куда привезли Графа, специалисты осмотрели пса и поняли – собака будет жить, нужно только заботиться о ней и пройти нелёгкий путь лечения и реабилитации. Хозяйка животного отказалась от предложения врачей как раз тогда, когда на пороге ветеринарной больницы появились волонтёры приюта для животных «Шанс на жизнь». Они пришли проверить своего подопечного и увидели Графа…

«На полу лежала окровавленная собака, морда отекла, глаз выбит... Первая мысль была о том, что его сбила машина», — описывали они позже первую встречу.

На содержание собаки в клинике, антибиотики и еду требовались деньги, и волонтёры, рассказав печальную историю Графа в соцсетях, открыли сбор средств. В тот момент неожиданно осиротевший Граф стал частью большой семьи – неравнодушные к его боли люди потянулись со всей Сибири.

В клинике Новокузнецка пострадавшему сделали анализы и рентген-снимки. 

«У собаки проломлен череп, но мозг не пострадал», — писали волонтёры в своей группе в соцсети «Вконтакте».

После заключения врачей средства стали собирать уже на операцию. Лечение оказалось доступным только в Новосибирске, так как опыта подобных вмешательств у медиков в Новокузнецке нет. В клинику «Бэст» отправили все необходимые документы и в ожидании ответа продолжили ухаживать за больным – снимали отёк, меняли повязки, кормили и просто гладили.

«Собака наидобрейшая, несмотря на всё, что с ним произошло! Трётся об ногу, как котёнок, постоянно просит, чтобы его погладили, а на прогулках в нем столько позитива!», — писали в соцсети.

Пока пёс приходил в себя в Новокузнецке, новосибирские врачи, изучив поступившие документы, приняли решение и пригласили на операцию.

Всю дорогу до столицы Сибири, около шести часов, Граф преодолел спокойно. Да и в новосибирской клинике он успел всем понравиться – был дружелюбным и спокойным.

Новые анализы и обследования привели к неутешительным выводам – оперировать сейчас нельзя.

Травм оказалось больше, чем думали: по результатам томографии у собаки раздроблена лобная кость, перелом верхнечелюстной кости и орбиты. А в носу и голове врачи обнаружили гной – воспалительный процесс продолжается. Для всех стало большим облегчением известие о том, что мозг собаки не задет. Теперь, чтобы операция состоялась, Граф должен пройти дополнительное лечение.  

«Спасибо всем, кто помогал. Мы собрали достаточно средств для реабилитации Графа:  около 28 тысяч потратили на содержание и лечение в Новокузнецке, а также на поездку в Новосибирск. Сейчас от собранных денег осталось около 12 тысяч. Будем ждать, когда Граф поправится, и тогда решать вопрос с операцией. А пока сбор остановлен», — рассказала корреспонденту Сиб.фм волонтёр Анастасия.

Сегодня Граф вернулся в родной Новокузнецк. Чувствует он себя хорошо и постоянно демонстрирует тягу к жизни – играет, гуляет и хорошо кушает.

Что же стало с бывшими владельцами собаки?

Как рассказали в приюте «Шанс на жизнь», в первые недели хозяйка проявляла интерес к жизни бывшего питомца и даже пыталась его забрать, но потом пропали.  

Как стало известно волонтёрам, на мужчину, напавшего на Графа, было написано заявление в полицию. Правда, в заявлении о собаке ни слова, речь в нём об угрозе жизни человека…

Напомним, 16 октября в Новосибирске начался суд над мужчиной, который в состоянии опьянения задушил собаку по кличке Шанти. 

Алёна Коврова

Теги: Новосибирская область волонтеры собака Кемеровская область шанс на жизнь

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