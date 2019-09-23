Три автомобиля и троллейбус столкнулись на мосту Новосибирска

фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Авария на Октябрьском мосту Новосибирска остановила движение вечером 29 октября; в ДТП пострадали три автомобиля и троллейбус.

Сразу три автомобиля и троллейбус № 7 стали участниками ДТП на Октябрьском мосту, об этом очевидцы сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Причиной столкновения стал неудачный манёвр водителя Toyota Corolla: двигаясь в среднем ряду, автомобиль резко выехал на соседнюю полосу, где столкнулся с кроссовером SsangYong Actyon, троллейбусом № 7, а также задел седан Toyota Corollа.

Больше всего в ДТП пострадал универсал. У автомобиля снесло переднюю часть.

Причиной аварии, по предварительной версии, стало самочувствие водителя Toyota Corolla — возможно, ему стало плохо или он уснул за рулём.

Напомним, 27 сентября под Новосибирском произошла смертельная авария.