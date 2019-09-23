У новосибирских кладменов изъяли 122 килограмма «синтетики»

Фото Pixabay

Трое знакомых из Республики Беларусь занимались изготовлением и сбытом запрещённых веществ; преступники распространяли наркотик при помощи закладок.

Весной 2018 года в Новосибирск прибыли двое граждан Республики Беларусь для изготовления синтетических наркотиков. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, находясь в Новосибирске, изготовители нашли ещё одного подельника, который занимался закладкой наркотиков.

«Они арендовали в городе Бердске Новосибирской области производственное помещение, где производили с 14 мая 2018 года по 19 июля 2019 года в особо крупном размере наркотические средства. В свою очередь, Елисеев, прибыв из Белоруссии, по поручению организатора изымал из тайников наркотические средства, расфасовывал и помещал в другие тайники с целью последующего незаконного сбыта, а информацию об их местонахождении сообщал руководителю организованной группы», — сообщает ведомство.

У преступной группы изъяли в общей сложности 122 килограмма синтетических наркотиков. Двоих участников, занимавшихся изготовлением и закладками вещества, приговорили к 16 годам лишения свободы, третьего — к 12 годам. В отношении организатора банды было начато отдельное судопроизводство.

Напомним, Сиб.фм писал, как жителей Новосибирска вербуют в работу кладменами.