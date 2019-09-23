Учёный назвал возможную причину землетрясений в Новосибирске

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Учёный назвал возможную причину землетрясений в НовосибирскеРубрика: общество
30.10.2019 14:31
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Специалисты Единой географической службы РАН прокомментировали причины вчерашнего землетрясения в Новосибирской области; по мнению учёных, ухудшение сейсмологической обстановки в регионе связано с добычей полезных ископаемых.
Землетрясение с магнитудой 4,5 балла произошло в Новосибирской области 29 октября, при этом толчки разной силы почувствовали сразу в четырёх населенных пунктах Искитимского района — Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово. У кого-то в офисе «поехало» кресло, кто-то обратил внимание на задрожавшие люстры. Обошлось без серьёзных последствий. При этом учёные полагают, что отсутствие разрушений — явление временное. В дальнейшем они не исключают более ощутимые сейсмособытия.
По словам директора Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Александра Еманова, землетрясение в этом районе может быть связано с техногенным воздействием. И поскольку меньше года назад, в январе 2019-го, в том же периметре уже фиксировались колебания земли, не исключено, что каждый последующий толчок будет сильнее предыдущего.
В разговоре с корреспондентом Сиб.фм Еманов объяснил, что сейсмособытия часто становятся реакцией среды на чересчур активное освоение. Добычу угля в этой местности ведёт компания «Сибирский антрацит».
«В этой сфере нужен регулярный, ежедневный мониторинг специалистов, который позволяет увидеть и отреагировать на малейшие отклонения от нормы, — объяснил Еманов. — Если конкретно, необходимо ставить станции контроля, данные с которых должны напрямую поступать профессионалам для дальнейшей оценки».
В качестве примера он привёл Бачатский угольный разрез в Кемеровской области, где руководство добывающей компании закупило и оборудовало четыре таких станции.
«Цена вопроса — около 4 миллионов рублей. С учётом того, что доход предприятия исчисляется в миллиардах, это незначительные траты», — сказал он.
Еманов уточнил, что несколько лет назад пытался донести свои опасения до руководства «Сибантрацита», учёный даже подготовил доклад со всеми выкладками.
«Но там только пожали плечами. Такая же, а вернее, никакая реакция была и на моё письмо в аппарате полномочного представителя президента в СФО, и в администрации губернатора Новосибирской области», — сказал доктор технических наук.
Он полагает, что главной проблемой региона в сфере добычи полезных ископаемых является «отсутствие культуры ведения такой деятельности».
«В Кемерово, например, создан целый Совет при губернаторе, в который входят представители добывающих компаний, представители Ростехнадзора, сейсмологи. И решения этого Совета обязательны для исполнения. В Новосибирской области до этого ещё не доросли», — сказал Еманов.
В «Сибирском антраците» не смогли оперативно прокомментировать версию учёного о возможной причастности предприятия к землятресениям в Искитимском районе. В компании предложили прислать официальный запрос. На момент публикации новости ответ от руководства акционерного общества не поступил.
Как сообщается на сайте холдинга, АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» добывают высококачественный антрацит UHG на Колыванском месторождении Горловского угольного бассейна в Искитимском районе. Добыча ведётся открытым способом на трёх разрезах, включающих пять производственных участков. В 2018 году было добыто 14,8 миллиона тонн продукции.
Напомним, 29 октября жители района Новосибирской области почувствовали землетрясение.
Мария Машанова
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