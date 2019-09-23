Упавший забор в Новосибирске придавил женщину

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Сильный ветер в Кировском районе повалил металлический забор; конструкция рухнула на проходившую мимо женщину.

Сильный ветер 29 октября в Кировском районе обрушил металлический забор. Об этом сообщили в мэрии города Новосибирска.

Как стало известно, в 18-м Бронном переулке часть металлического забора упала на женщину. С различными травмами её доставили в городскую клиническую больницу №34.

Специалисты администрации Кировского района передали информацию о случившемся в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения следственных мероприятий.

Напомним, 30 октября коммунальные службы продолжают устранять последствия прошедшей накануне бури в Новосибирске.