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В каждом районе Новосибирской области изучат потребности пожилых людей

Рубрика: общество

30.10.2019 17:28

Фото Правительства Новосибирской области

В Новосибирской области с 2020 года стартует пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами; ход реализации национального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» рассмотрели 30 октября.

Пилотный проект, в рамках которого будут развивать инфраструктуру, оказывать комплексную помощь пожилым людям и инвалидам, а также изучат потребности старшего поколения, стартует в 2020 году на территории Новосибирской области. Об этом шла речь на заседании отраслевого комитета, который проводил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

По его словам, забота о людях пожилого возраста является одной из приоритетных задач нацпроекта. Именно по этой причине каждому направлению необходимо уделять пристальное внимание. 

«Прошу всех участников данной работы контролировать исполнение контрольных точек, финансирование должно быть освоено в полном объёме. Также необходимо максимально привлекать некоммерческие организации, проводить широкую информационно-обучающую кампанию», — подчеркнул Сергей Нелюбов.

С основным докладом «О ходе работы по реализации регионального проекта "Старшее поколение": создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» выступил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов.

Как он отметил, в 2020 году стартует пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами. Сейчас над ним работают специалисты двух министерств — труда и социального развития региона и здравоохранения.

В каждом муниципальном районе и городском округе будут созданы территориальные координационные центры, основная задача которых — определять и систематизировать информацию о потребностях пожилых людей. Также будет организована работа регионального колл-центра. Кроме того, будет сформирована система выявления нуждаемости в тех или иных видах помощи.

«Следующими элементами являются оценка индивидуальной нуждаемости людей пожилого возраста и маршрутизация. Результатом оценки является формирование индивидуального маршрута оказания помощи: например, направление на медико-социальную экспертизу, определение видов необходимой медицинской помощи, помощь в переоборудовании жилья и так далее», — сообщил Ярослав Фролов.

Заключительным элементом системы долговременного ухода является непосредственно оказание комплексной помощи. 

Уже в этом году в качестве пилотных территорий по внедрению системы долговременного ухода определены 10 пилотных районов: Колыванский, Купинский, Маслянинский, Новосибирский, Северный, Сузунский, Татарский, Тогучинский, Усть-Таркский, Чановский.

Министр обратил внимание на то, что работа по формированию системы долговременного ухода началась ещё в 2019 году. Первым шагом стало создание мобильных бригад для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения углублённых медицинских скринингов.

В Новосибирской области в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» уже реализован ряд мер. Например, ведётся работа над внедрением стационарозамещающих технологий. В этом году 47 лиц старшего возраста проживают в 38 приёмных семьях. Технологиям ухода за пожилыми обучились более 2,2 тысяч человек, как правило, родственников пожилых людей и специалистов учреждений социального обслуживания населения Новосибирской области. Это позволяет обеспечивать пожилым людям, нуждающимся в посторонней помощи, комфортный качественный родственный уход.

Кроме того, 89 пожилых людей получают услуги служб сиделок. В условиях дневного пребывания гражданам старшего возраста предоставляются услуги, направленные на продление активного долголетия, укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни. С начала года такие услуги получили 5037 человек.

Напомним, 29 октября министр здравоохранения Новосибирской области рассказал о новом порядке диспансеризации. 

 

Анатолий Якимов

Теги: демография Правительство Новосибирской области пожилые

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