Квартирантов в Новосибирске попросили съехать из-за долгов хозяина

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Квартирантов в Новосибирске попросили съехать из-за долгов хозяинаРубрика: общество
30.10.2019 11:03
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Новосибирец погасил крупный долг из страха потерять квартиру; на след должника вывели арендаторы.
Приставы арестовали квартиру должника, а удивлённых происходящим арендаторов попросили съехать. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Новосибирской области.
По данным правоохранителей, владелец квартиры долгое время уходил от оплаты ущерба в размере 650 тысяч. Судебные приставы не смогли с ним связаться, но установили, что в собственности должника есть квартира, а также доли в двух других квартирах и гаражный бокс.
В квартире должника приставов встретили арендаторы. О проблемах владельца квартиры они не знали и удивились предложению подыскать другое жильё.
Позже жильцы связались с владельцем и сообщили ему о визите. Результат переговоров привёл владельца квартиры к судебным приставам. В тот же день долг был погашен в полном объёме.
Напомним, 25 октября судебные приставы объяснили, почему проезжают под "кирпич".
Алёна Коврова
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