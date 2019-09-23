Квартирантов в Новосибирске попросили съехать из-за долгов хозяина

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Новосибирец погасил крупный долг из страха потерять квартиру; на след должника вывели арендаторы.

Приставы арестовали квартиру должника, а удивлённых происходящим арендаторов попросили съехать. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Новосибирской области.

По данным правоохранителей, владелец квартиры долгое время уходил от оплаты ущерба в размере 650 тысяч. Судебные приставы не смогли с ним связаться, но установили, что в собственности должника есть квартира, а также доли в двух других квартирах и гаражный бокс.

В квартире должника приставов встретили арендаторы. О проблемах владельца квартиры они не знали и удивились предложению подыскать другое жильё.

Позже жильцы связались с владельцем и сообщили ему о визите. Результат переговоров привёл владельца квартиры к судебным приставам. В тот же день долг был погашен в полном объёме.

Напомним, 25 октября судебные приставы объяснили, почему проезжают под "кирпич".