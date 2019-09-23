В Новосибирске устраняют последствия прошедшей накануне бури

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В Новосибирске устраняют последствия прошедшей накануне буриРубрика: проиcшествия
30.10.2019 11:47
ФОТО СО СТРАНИЦЫ АННЫ ТЕРЕШКОВОЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ FACEBOOK
Из-за сильного ветра, пронёсшегося 29 октября над Новосибирском, в городе падали деревья и рвались линии электропередачи; коммунальные службы оперативно ликвидировали последствия.
За прошедшие сутки коммунальные службы Новосибирска 24 раза выезжали на ликвидацию последствий сильного ветра.
Как сообщили в столичной мэрии, 29 октября в городе произошло шесть обрывов воздушных линий электропередачи, один из которых — линии освещения. Зафиксировано восемь случаев падений веток или деревьев, шесть — различных конструкций, четыре раза ветер уносил незакреплённые элементы.
«Восстановительные работы планируют завершить до 1 ноября», — заверили в мэрии Новосибирска.
В пресс-службе отметили, что большую помощь в ликвидации последствий стихии оказали спасатели МАСС города Новосибирска. Они помогали убирать упавшие деревья и ветки с проезжей части. Специалисты АО «РЭС» оперативно ликвидировали последствия обрыва линий электропередачи.
Напомним, 29 октября ветер с корнем вырвал дерево в Центральном парке.
Анатолий Якимов
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