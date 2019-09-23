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В новосибирской деревне рухнувший мост отрезал жителей от райцентра

Рубрика: общество

30.10.2019 10:15

Фото из группы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"

Жители новосибирской деревни добираются в райцентр по грязи и бездорожью; из-за рухнувшего моста ехать приходится в объезд — это ещё 17 километров пути. 

Проблема с рухнувшим весной этого года мостом в деревне Козловка Венгеровского района Новосибирской области до сих пор не решена. Люди вынуждены объезжать провал, а это дополнительные 17 километров пути. К тому же дорога пролегает по «непролазной грязи». Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». 

По рассказам жителей, мост рухнул из-за сильного давления воды и засорённой трубы. После обращения людей в СМИ власти пообещали осенью засыпать мост, обеспечив тем самым проезд в райцентр по прямой дороге.

«От нашей деревни до села Венгерово по прямой 17 километров, а ехать вокруг 35, из которых 28 километров — грязь непролазная. Помогите нам, пожалуйста! Может, зашевелится руководство, чтобы весной 2020 года не получилось так, что паводок уничтожит дорогу»", — обратились за помощью жители.

Напомним, 10 октября Сиб.фм писал о том, что при строительстве мостов в Новосибирской области используют нанотехнологии

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область мост деревня

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В Новосибирске устраняют последствия прошедшей накануне бури

сегодня 11:47 Хроника 0 Коммент.

Квартирантов в Новосибирске попросили съехать из-за долгов хозяина

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

В новосибирской деревне рухнувший мост отрезал жителей от райцентра

сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Три автомобиля и троллейбус столкнулись на мосту Новосибирска

сегодня 08:56 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

АО «РЭС» пресекает незаконное потребление электроэнергии в интересах добросовестных потребителей

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Турнир памяти подполковника полиции Александра Пименова состоялся в Новосибирске

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Правительство Республики Алтай начнёт сотрудничать со Всемирным фондом дикой природы

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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