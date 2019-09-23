В новосибирской деревне рухнувший мост отрезал жителей от райцентра

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В новосибирской деревне рухнувший мост отрезал жителей от райцентраРубрика: общество
30.10.2019 10:15
Фото из группы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"
Жители новосибирской деревни добираются в райцентр по грязи и бездорожью; из-за рухнувшего моста ехать приходится в объезд — это ещё 17 километров пути.
Проблема с рухнувшим весной этого года мостом в деревне Козловка Венгеровского района Новосибирской области до сих пор не решена. Люди вынуждены объезжать провал, а это дополнительные 17 километров пути. К тому же дорога пролегает по «непролазной грязи». Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По рассказам жителей, мост рухнул из-за сильного давления воды и засорённой трубы. После обращения людей в СМИ власти пообещали осенью засыпать мост, обеспечив тем самым проезд в райцентр по прямой дороге.
«От нашей деревни до села Венгерово по прямой 17 километров, а ехать вокруг 35, из которых 28 километров — грязь непролазная. Помогите нам, пожалуйста! Может, зашевелится руководство, чтобы весной 2020 года не получилось так, что паводок уничтожит дорогу»", — обратились за помощью жители.
Напомним, 10 октября Сиб.фм писал о том, что при строительстве мостов в Новосибирской области используют нанотехнологии.
Мария Машанова
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