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В рамках нацпроекта в Ордынском районе появились новые дворы и парки

Рубрика: общество

30.10.2019 18:07

Фото Правительства Новосибирской области

В Ордынском районе в этом году активно ведётся комплексное развитие территорий; в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроено шесть объектов, около 1,5 тысячи домовладений подключат к газу, ещё 1000 жителей – получат централизованное водоснабжение.

Новые дворы и парки, благоустроенные по нацпроекту «Жилье и городская среда», осмотрел в ходе рабочей поездки в Ордынский район. 30 октября заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Андрей Михайлов.

По его словам, федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется под контролем Правительства Новосибирской области в Ордынском районе с 2017 года. В этом году работы по данному проекту ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Андрей Михайлов акцентировал внимание на том, что в первую очередь, благодаря инициативе жителей, реализация нацпроекта стала ощутимым стимулом расширения территорий благоустройства в районе.

Заминистра отметил, что по приоритетному и по национальному проекту за несколько лет в Новосибирской области благоустроены сотни новых объектов. Жители не просто отмечают, но и выступают за увеличение территорий благоустройства. В связи с этим качество городской среды постепенно меняется.

«В 2019 году в Ордынском районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» в части благоустройства проведены работы на двух общественных пространствах и четырех дворовых территориях многоквартирных домов на сумму порядка 12 миллионов рублей. Кроме того, недавно в селе Верх-Ирмень без участия средств федерального бюджета реконструирован ещё один дополнительный объект – парк Мира и Дружбы, благоустройство которого инициировали сами жители», – прокомментировал Андрей Михайлов.

В этом году в Ордынском районе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» произведен капитальный ремонт тротуаров по проспекту Ленина в посёлке Ордынское, благоустроена центральная площадка Кирзинского сельсовета. Во дворах Верх-Ирменского, Красноярского, Пролетарского сельсоветов, а также районном центре отремонтированы проезды и тротуары, обустроены проезды, установлены пандусы, ограждения, уложена тротуарная плитка, установлены малые архитектурные формы

В ходе поездки в Ордынский район Андрей Михайлов ознакомился с работами на объектах газификации и водоснабжения. Один из них находится в деревне Поперечное. Здесь уже в ноябре введут в эксплуатацию станцию водоподготовки и водопроводные сети протяженностью 2,6 километра. До конца этого года порядка 1000 жителей района впервые получат возможность подключения к централизованному водоснабжению. 

По словам Андрея Михайлова объекты водоснабжения построены в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» областной госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Стоимость строительства составила 9,7 миллиона рублей. Также с 2013 года в Ордынском районе газифицировано около пяти тысяч домовладений.

Работы по благоустройству территорий и развитию инженерной инфраструктуры, в частности газификация и водоснабжение выполняются комплексно, подчеркнул замминистра.

Напомним, 25 октября в Искитиме открылись объекты благоустройства в рамках нацпроектов. 

 

Анатолий Якимов

Теги: благоустройство Правительство Новосибирской области ордынский район нацпроект

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