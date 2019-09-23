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«Владимир Путин не будет реагировать»: в Кремле прокомментировали расстрел солдат в Забайкалье

Рубрика: проиcшествия

30.10.2019 11:01

фото vk.com

Пресс-секретарь президента назвал трагедию «частным случаем»; эта ситуация находится за рамками компетенции Путина.

В Кремле прокомментировали происшествие в воинской части посёлка Горный в Забайкальском крае, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Информация появилась на сайте издания «Газета.ру». 

«Это частный случай, это трагедия. Безусловно, её нужно расследовать, но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии по меньшей мере непрофессионально», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также он подчеркнул, что Владимир Путин не станет реагировать на это происшествие, так как оно находится за рамками компетенции главы государства. 

Напомним, ранее комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев.

 

Никита Минин

Теги: убийство расстрел

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сегодня 13:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:45 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:38 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске устраняют последствия прошедшей накануне бури

сегодня 11:47 Хроника 0 Коммент.

Квартирантов в Новосибирске попросили съехать из-за долгов хозяина

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

В новосибирской деревне рухнувший мост отрезал жителей от райцентра

сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Мама ушла: младенец умер от голода в пустой квартире

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Секретные материалы: в сибирском лесу нашли летательный аппарат без опознавательных знаков

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

«Как сексуально!»: новосибирская танцовщица поразила китайскую публику своим тверком

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

У новосибирских кладменов изъяли 122 килограмма «синтетики»

сегодня 09:53 Хроника 0 Коммент.

Дикобразы с цепким хвостом поселились в Новосибирском зоопарке

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Три автомобиля и троллейбус столкнулись на мосту Новосибирска

сегодня 08:56 Хроника 0 Коммент.

Рост активности работодателей зафиксирован в России

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

АО «РЭС» пресекает незаконное потребление электроэнергии в интересах добросовестных потребителей

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Турнир памяти подполковника полиции Александра Пименова состоялся в Новосибирске

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Правительство Республики Алтай начнёт сотрудничать со Всемирным фондом дикой природы

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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