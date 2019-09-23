«Владимир Путин не будет реагировать»: в Кремле прокомментировали расстрел солдат в Забайкалье

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«Владимир Путин не будет реагировать»: в Кремле прокомментировали расстрел солдат в ЗабайкальеРубрика: проиcшествия
30.10.2019 11:01
фото vk.com
Пресс-секретарь президента назвал трагедию «частным случаем»; эта ситуация находится за рамками компетенции Путина.
В Кремле прокомментировали происшествие в воинской части посёлка Горный в Забайкальском крае, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Информация появилась на сайте издания «Газета.ру».
«Это частный случай, это трагедия. Безусловно, её нужно расследовать, но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии по меньшей мере непрофессионально», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Также он подчеркнул, что Владимир Путин не станет реагировать на это происшествие, так как оно находится за рамками компетенции главы государства.
Напомним, ранее комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев.
Никита Минин
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