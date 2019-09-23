Выстрелы на остановке: первый комментарий ГУВД по Новосибирской области

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Выстрелы на остановке: первый комментарий ГУВД по Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
30.10.2019 20:33
фото ГУ МВД по Новосибирской области
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области дали первый комментарий по поводу ЧП в Дзержинском районе.
Первый официальный комментарий удалось получить Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области по факту стрельбы на остановке общественного транспорта в Дзержинском районе Новосибирска.
“Сегодня на остановке “Сад Дзержинского” произошёл конфликт между двумя мужчинами. В Ходе конфликта один мужчина причинил другому телесные повреждения и скрылся с места происшествия. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причины конфликта, а также личность скрывшегося участника конфликта”, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
О характере травм, которые получил пострадавший, а также о его состоянии в ГУВД предпочли не распространяться.
Напомним, сегодня вечером стало известно о стрельбе на остановке в Дзержинском районе Новосибирска.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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