Выстрелы на остановке: первый комментарий ГУВД по Новосибирской области

фото ГУ МВД по Новосибирской области

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области дали первый комментарий по поводу ЧП в Дзержинском районе.

Первый официальный комментарий удалось получить Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области по факту стрельбы на остановке общественного транспорта в Дзержинском районе Новосибирска.

“Сегодня на остановке “Сад Дзержинского” произошёл конфликт между двумя мужчинами. В Ходе конфликта один мужчина причинил другому телесные повреждения и скрылся с места происшествия. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причины конфликта, а также личность скрывшегося участника конфликта”, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

О характере травм, которые получил пострадавший, а также о его состоянии в ГУВД предпочли не распространяться.

Напомним, сегодня вечером стало известно о стрельбе на остановке в Дзержинском районе Новосибирска.