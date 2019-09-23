Золотая каша: почему дорожает гречка?

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Резкое подорожание гречки в Алтайском крае, который считается основным поставщиком этой крупы в России, грозит обернуться наценкой товара по всей стране; специалисты объяснили причины ценового скачка.

Подорожание гречки уже который день остаётся темой номер один в российских СМИ. И не мудрено — алтайские производители подняли цену на крупу аж на 80%. Специалисты ожидают, что ценовой скачок на оптовом рынке обязательно скажется и на рознице. В числе первых это почувствуют жители ближайших регионов — Новосибирской области в том числе. По оценке экспертов, ценники на гречку на полках супермаркетов скоро поменяют на новые, с 20-25 процентной прибавкой.

Почему выросла цена на гречку?

Как сообщили корреспонденту Сиб.фм на одном из зерноперерабатывающих предприятий Алтайского края, произошедший рост цен закономерен. Это связано с плохим урожаем и сокращением посевных площадей. При этом подорожание крупы, которое пугает население, сами производители не считают существенным.

«Да, цены немного выросли. Но сама гречка здесь ни при чём. Много факторов, которые повлияли на стоимость.

Почему-то никто не связывает это с подорожанием бензина, что тоже сказывается на увеличении расходов.

И «колхозники» не хотят отдавать гречиху дёшево, грозятся сохранить её до января-февраля, когда цены точно повысятся, — сказал собеседник. — Что нам остаётся? Повышаются затраты, у нас же тоже должна быть прибыль».

Также он отметил, что больше вопросов стоит задавать крупным сетям супермаркетов, которым производители продают гречиху в среднем за 40-42 рубля за один килограмм. А те в свою очередь сильно накручивают цену.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя «Ашана», цены в супермаркетах действительно в скором времени могут подняться на 20%. Столь заметных повышений цен на этот продукт не было с 2017 года.

Почём сегодня?

Информационное агентство «Regnum» выяснило, насколько гречка подорожала в гипермаркетах Сибири.

Например, в Красноярском крае за прошедшую неделю с 14 по 21 октября крупа выросла в цене на 4,76%. Сейчас пачку гречки можно купить за 56,34 рубля. В Томской области гречка тоже подорожала весьма ощутимо: на 6,4% по сравнению с сентябрём. По данным Омскстата, в регионе тоже замечен рост цен на крупу. Там гречка подорожала на 2 рубля.

В Новосибирске цена за килограмм гречки разнится: от 28,9 до 73,9 рублей.

Как рассказала корреспонденту Сиб.фм посетительница одного супермаркета, гречка всегда дорожает к ноябрьским праздникам. На мой вопрос "Почему именно в это время года?" она ответила:

А почему осенью идут дожди? А почему зимой идёт снег? У природы свои законы, у производителей — свои. Вот пару дней назад гречка стоила 24 рубля, а теперь 28. Берите, не думая. А то скоро ещё сильнее подорожает.

В то же время, по данным Интерфакса, начавшийся на прошлой неделе рост цен на гречку замедлился. Теперь оптовая цена составляет 41 750 рублей против 41 690 рублей неделей ранее.

В Минсельхозе ситуацию называют стабильной и объясняют снижение цен на этой неделе тем, что рынок просто оказался не готов к резкому подорожанию.

Дорожает не впервые

Неожиданный рост цен на гречку за последние годы уже несколько раз случался в России. Например, осенью 2014 года активно распространялись слухи о том, что из-за выпавшего снега в Алтайском крае пострадала большая часть урожая гречки. Пенсионеры кинулись в ближайшие магазины скупать крупу. И сети супермаркетов, почуяв возможность нажиться на этом, подняли цены на гречиху. Тогда зa двe нeдeли средний pocт нa гpeчкy пo Poccии cocтaвил 27,5%. В последующие годы цена на этот продукт только продолжила расти, несмотря на хороший урожай.

Напомним, 29 октября алтайские антимонопольщики начали анализ произведённых объёмов гречихи и цен, которые производители просят за свой товар.