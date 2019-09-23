Автомобилист сбил велосипедиста и бросил его умирать под Новосибирском

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Автомобилист сбил велосипедиста и бросил его умирать под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
31.10.2019 12:12
фото ГУ МВД по Новосибирской области
Правоохранители ищут водителя, скрывшегося с места ДТП; при столкновении велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью.
Сотрудники полиции объявили в розыск владельца машины, который сбил велосипедиста на трассе К-17Р. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
«Предположительно на автомобиле после совершённого ДТП имеются следующие повреждения: на крыле отсутствует повторитель жёлтого цвета, на капоте отсутствует пластиковый ветрозабор, на одном колесе отсутствует декоративный пластиковый колпак с надписью «А1», также повреждён ветровик бокового стекла и решётка радиатора», — говорится в сообщении.
От полученных в аварии травм велосипедист скончался в машине скорой помощи.
Напомним, ранее водителю «Яндекс.Такси» оторвало ухо в ДТП в Новосибирске.
Никита Минин
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