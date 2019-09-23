Береги автомобиль: топ-5 самых угоняемых автомобилей в Новосибирске

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Береги автомобиль: топ-5 самых угоняемых автомобилей в НовосибирскеРубрика: общество
01.11.2019 05:05
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Новосибирские жулики чаще угоняют автомобили иностранного производства; особую активность грабители проявляют в трех районах города.
Грустно, когда пропадает дорогая тебе вещь. В тысячи раз обиднее, если найти её после не получается. А если эта вещь – любимый автомобиль, грусть перерастает в злость и отчаяние. В Сиб.фм решили выяснить, владельцы каких автомобилей в Новосибирске страдают от угонов чаще других.
Согласно данным главного управления МВД по Новосибирской области угонщики любят зарубежный автопром. А самые популярные для кражи автомобилей районы — Ленинский, Октябрьский и Заельцовский.
Пятое место: Toyota Corolla
На пятой позиции по угонам в Новосибирске проверенная российским автовладельцем «Toyota Corolla». Этого «японца» ценят за хорошие технические характеристики и относительную доступность по цене. На дорогах нашего города – модель не редкость, возможно именно поэтому она попала с поле зрение грабителей.
Четвертое место: Toyota Land Cruiser
Мощный внедорожник «Toyota Land Cruiser» широкую известность в России прибрел в 90-х. Тогда он пользовался популярность у «важных» людей и символизировал достаток. Спустя десятилетия удобный автомобиль ценить не перестали: на нём можно и на рыбалку, и в путешествие, и на работу. Любят автомобиль не только владельцы, но и жулики.
Третье место: Toyota RAV4
В сердце списка ещё одна «Toyota». Производитель презентовал автомобиль в 1994 году, как молодежный компактный кроссовер. В России «Toyota RAV4» молодежи, конечно, нравиться, но ездят на ней представители всех возрастов.
Второе место: Kia Sportage
Компактный и грациозный кроссовер «Kia Sportage» занял достойное место в ряду иностранных автомобилей, которые ценят в России. Он легкий в управлении. Пользуются «корейцем» часто незаконно – забирая его у владельца, не спросив разрешения.
Первое место: Huyndai Solaris
Самый популярный и угоняемый автомобиль в Новосибирске – «Huyndai Solaris».
Напомним, 31 октября Сиб.фм писал о самых странных нарядах на Хеллоуин.
Алёна Коврова
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