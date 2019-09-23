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Бездомный с “синдромом Плюшкина” сгорел в собственном хламе под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

31.10.2019 21:04

фото со страницы "Курьер. Среда. Бердск" в социальной сети "ВКонтакте"

В Искитиме при тушении пожара в гараже обнаружили труп хозяина; другого места для проживания у мужчины не было.

В Искитиме пожарные при тушении возгорания в одном из гаражных боксов обнаружили труп мужчины 1971 года рождения. Предположительно, гараж был единственным местом жительства сибиряка. Сюда мужчина стаскивал всевозможные вещи: начиная от одежды, заканчивая мебелью, которую выбрасывали на помойку. 

По информации Сиб.фм от источника в отделе МЧС Искитимского района, мужчина страдал психическим заболеванием, которое называется “синдром Плюшкина”. 

По предварительным данным, возгорание началось с внутренней стороны гаража около ворот. Скорее всего, причиной пожара и смерти человека стала неосторожность при курении в очень захламлённом помещении. 

Напомним, в начале октября в Новосибирске сгорел центр помощи погорельцам.

Татьяна Картавых

Теги: пожар Новосибирская область Искитим погиб человек

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Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава Следкома

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ХК «Сибирь» обыграл ЦСКА в канун Хеллоуина

сегодня 21:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 20:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 20:10 Общество 0 Коммент.

Трамвай и кроссовер столкнулись в центре Новосибирска

сегодня 19:40 Хроника 0 Коммент.

«Свиноворот свиней»: сотни поросят пострадали в ДТП в Сибири

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

Дизайнеры и архитекторы со всего мира встретились на форуме в Новосибирске

сегодня 17:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Какие изменения ждут россиян с 1 ноября

сегодня 16:00 Общество 0 Коммент.

Заказное убийство 11-летней давности раскрыли в Новосибирске

сегодня 15:43 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский торговый форум удивит участников

сегодня 15:42 Бизнес 0 Коммент.

Пострадавший от выстрела в Дзержинском районе скончался в больнице

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе

сегодня 15:16 Хроника 0 Коммент.

Из Новосибирской области уехали почти пять тысяч врачей

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Воры из мобильников: как телефонные мошенники разводят новосибирцев на деньги

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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