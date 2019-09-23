Бездомный с “синдромом Плюшкина” сгорел в собственном хламе под Новосибирском

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В Искитиме при тушении пожара в гараже обнаружили труп хозяина; другого места для проживания у мужчины не было.

В Искитиме пожарные при тушении возгорания в одном из гаражных боксов обнаружили труп мужчины 1971 года рождения. Предположительно, гараж был единственным местом жительства сибиряка. Сюда мужчина стаскивал всевозможные вещи: начиная от одежды, заканчивая мебелью, которую выбрасывали на помойку.

По информации Сиб.фм от источника в отделе МЧС Искитимского района, мужчина страдал психическим заболеванием, которое называется “синдром Плюшкина”.

По предварительным данным, возгорание началось с внутренней стороны гаража около ворот. Скорее всего, причиной пожара и смерти человека стала неосторожность при курении в очень захламлённом помещении.

Напомним, в начале октября в Новосибирске сгорел центр помощи погорельцам.