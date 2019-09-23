Лента новостейПредложить новость
Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава Следкома
Бездомный с “синдромом Плюшкина” сгорел в собственном хламе под Новосибирском
"Обалденный рецепт": какие запросы вводили сибиряки делая, заготовки на зиму
В рамках нацпрокета БКД 2.0 отремонтировали Красный проспект в Новосибирске
Дизайнеры и архитекторы со всего мира встретились на форуме в Новосибирске
«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки
Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа
«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе
Воры из мобильников: как телефонные мошенники разводят новосибирцев на деньги
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Бездомный с “синдромом Плюшкина” сгорел в собственном хламе под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
31.10.2019 21:04
фото со страницы "Курьер. Среда. Бердск" в социальной сети "ВКонтакте"
В Искитиме при тушении пожара в гараже обнаружили труп хозяина; другого места для проживания у мужчины не было.
В Искитиме пожарные при тушении возгорания в одном из гаражных боксов обнаружили труп мужчины 1971 года рождения. Предположительно, гараж был единственным местом жительства сибиряка. Сюда мужчина стаскивал всевозможные вещи: начиная от одежды, заканчивая мебелью, которую выбрасывали на помойку.
По информации Сиб.фм от источника в отделе МЧС Искитимского района, мужчина страдал психическим заболеванием, которое называется “синдром Плюшкина”.
По предварительным данным, возгорание началось с внутренней стороны гаража около ворот. Скорее всего, причиной пожара и смерти человека стала неосторожность при курении в очень захламлённом помещении.
Напомним, в начале октября в Новосибирске сгорел центр помощи погорельцам.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава Следкома
Бездомный с “синдромом Плюшкина” сгорел в собственном хламе под Новосибирском
"Обалденный рецепт": какие запросы вводили сибиряки делая, заготовки на зиму
В рамках нацпрокета БКД 2.0 отремонтировали Красный проспект в Новосибирске
Дизайнеры и архитекторы со всего мира встретились на форуме в Новосибирске
«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки
Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа
«Стрелял в затылок»: задержан вооружённый хулиган с остановки в Дзержинском районе
Воры из мобильников: как телефонные мошенники разводят новосибирцев на деньги
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
К зиме готовы
Энергетики рассказали о готовности Новосибирска к отопительному се...
Пепел «Зимней вишни»
С весной Кемерово оттаивает, но многие последствия с...
Не могли не сгореть
Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...
Новости по теме
Популярное