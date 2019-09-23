Депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра Новосибирска

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Депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра НовосибирскаРубрика: политика, общество
31.10.2019 14:52
Фото Сиб.фм
Депутаты регионального Законодательного собрания не приняли изменения в закон «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области»; выбирать мэра Новосибирска будут в один тур.
Большинством голосов депутаты заксобрания области отклонили предложенный Дарьей Украинцевой законопроект о выборах мэра в два тура.
«Я считаю, что выбирать глав муниципальных образований должно абсолютное большинство, а не относительное. Поэтому считаю, что этот законопроект должен быть принят», — сказала депутат, представляя изменения в закон.
Однако коллеги её не поддержали. Только пятеро проголосовали за внесение изменений.
Таким образом, выбирать главу города Новосибирска и рабочего посёлка Кольцово будут по-прежнему в один тур. В регионе только в этих двух населённых пунктах сохраняются прямые выборы мэров. В остальных городских округах и муниципальных районах население не участвует в выборе глав.
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, комментируя данное решение депутатов, отметил, что в выборном законодательстве всё должно оставаться так, как есть сейчас.
Напомним, 9 сентября Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска.
Анатолий Якимов
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