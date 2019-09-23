Дизайнеры и архитекторы со всего мира встретились на форуме в Новосибирске

Фото предоставлено Сибирской Ассоциацией дизайнеров и архитекторов

Сибирская Ассоциация дизайнеров и архитекторов провела в Новосибирске Форум Международного масштаба; к двухдневному марафону присоединились более 600 человек.

Форум специалистов по дизайну и архитектуре прошёл в Новосибирске, его гостями стали спикеры с мировым именем. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

По словам президента Сибирской Ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрея Радаева, дизайнер — профессия синтетическая, требующая постоянного обучения и развития.

"Нужно уметь творить, созидать, коммуницировать, продавать в конце концов... Поэтому мы понимаем, что знания в любом возрасте и на любом этапе развития необходимы. Мы все всегда учимся друг у друга и будем продолжать делать это, развивая дизайн, прививая дизайн", — считает Радаев.





В рамках форума он поделился с участниками секретами преодоления творческих кризисов, рассказал о тенденциях в сфере дизайна. Наталья Литягина, дизайнер из Казахстана, остановилась на нестандартных идеях в интерьере и нюансах согласования их с заказчиком.

Перед участниками выступили специалисты из Милана и Польши. Они говорили о прошлом и нынешнем архитектуры, а также пространстве в интерьере.

"Не меньше популярностью пользовались лекции сибирских специалистов. Мария Полетаева, Александр Кутенков, Татьяна Максимова уже давно являются почётными и желанными гостями на мероприятиях подобного формата в России", — отметили организаторы.

Они уточнили, что кульминацией Форума стало выступление Станислава Орехова — московского дизайнера, практика, владельца студии дизайна и школы дизайна, разработчика стандарта профессии для Министерства труда РФ. Орехов выступил с лекцией, о там как зарабатывать на собственном творчестве и презентовал собственную книгу "Энциклопедия по дизайну и комплектации".

"За два дня форум посетило более 600 человек. Двум счастливчикам досталась поездка в Европу", — сказали в Ассоциации.

Как ранее сообщал Сиб.фм, с 6-8 в Новосибирске пройдёт второй Торговый форум.