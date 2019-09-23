Дорожники с квадрокоптера сняли ремонт участка «Новосибирск — Ярково»

Фото и видео пресс-службы "Новосибирскавтодора"

«Новосибирскавтодор» завершил основной объём работ на участке «Новосибирск — Ярково» по реконструкции автодороги «Новосибирск — Кочки —– Павлодар»; ход строительства дорожники запечатлели с неба.

В Новосибирской области продолжается реконструкции трассы «Новосибирск — Кочки —– Павлодар», в рамках которой строится новый участок в обход посёлка Верх-Тула протяженностью 8,7 км (км 19+048 — км 27+601) в Новосибирском районе. Строители практически завершили устройство дорожной одежды на всей протяженности участка. Об том сообщили в пресс-службе «Новосибирскавтодора».

Как рассказали в организации, новая дорога имеет по две полосы в каждом направлении с шириной проезжей части по 7,5 м. В 2019 году специалисты предприятия уложили на объекте 88,5 тысяч тонн пескоцементной смеси и 71 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

«Для беспрепятственного проезда жителей ближайших населенных пунктов — посёлка Верх-Тула и посёлка им. Крупской — на объекте предусмотрены две транспортные развязки, их строительство также завершается: сегодня на этих отрезках полностью готова дорожная одежда, включая нижний слой покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Покрытие проезжей части развязок ЩМА-20 запланировано на 2020 год», — уточнили в «Новосибирскавтодоре».

В следующем году дорожники планируют завершить и строительство двух путепроводов и нового моста через реку Верх-Тула, которые также входят во второй этап реконструкции автомобильной дороги.

В «"Новосибирскавтодоре» подчеркнули, что объект реконструкции включён в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего на его возведение в 2019 году направлено 748 млн рублей, за счёт опережающих темпов строительства лимит текущего года уже увеличен на 226 млн рублей.

Напомним, сегодня, 31 октября, в Новосибирске торжественно откроют капитально отремонтированный участок Красного проспекта.