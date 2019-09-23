Гендиректор двух предприятий Новосибирска в суде расскажет, почему держал без зарплаты 200 человек

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Больше 200 работников оставил без зарплаты руководитель коммерческой организации в Новосибирске; долг перед людьми превысил 20 миллионов рублей.

Прокуратура Заельцовского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении 53-летнего генерального директора ЗАО «Завод Сибирского Точного машиностроения» и ООО «ЗСТМ «Эмур». Он обвиняется в невыплате свыше двух месяцев заработной платы сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, руководитель акционерного общества с февраля 2017 года по 20 мая 2019 года не выплатил 109 работникам зарплату на общую сумму почти 6 млн рублей. Хотя возможность рассчитаться с людьми у него была.



«Кроме того, злоумышленник, возглавляя другую коммерческую организацию, с июня 2018 года по октябрь 2019 не выплатил 128 работникам общества заработную плату в размере более 15,3 млн рублей. Имеющиеся на расчётных счетах организаций денежные средства он перечислял контрагентам по заключённым договорам, осуществлял платежи в бюджет и прочие выплаты», — рассказали в прокуратуре.



Сейчас задолженность по зарплате работникам акционерного общества полностью погашена, произведена частичная выплата заработной платы трудовому коллективу другой организации.



В прокуратуре также добавили, что суд наложил на имущество обвиняемого: машину, земельный участок, здание — арест на общую сумму 16,8 млн рублей.

Напомним, 17 октября Сиб.фм писал, что долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей.