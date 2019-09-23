ХК «Сибирь» — ЦСКА: прогнозы букмекеров, время начала матча и где смотреть прямую трансляцию

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Новосибирцы сыграют с московским ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ; по версии букмекеров, фаворит — москвичи.

Домашняя серия игр новосибирцев завершается встречей с сильным соперником. «Сибирь» сыграет последний домашний матч октября против московского ЦСКА сегодня, 31 октября. Игра начнётся в 19:30 по новосибирскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале ОТС.

Противник сибиряков сегодня — лидер турнира, московский ЦСКА. Москвичи сейчас на втором месте после «Ак Барса», однако при одинаковом количестве очков у них ещё одна игра в запасе. Сибиряки тоже чувствуют себя уверенно — на счету хозяев пять побед подряд. Несмотря на это, статистика складывается в пользу москвичей.

С 2015 года новосибирцы сумели обыграть ЦСКА лишь один раз — в регулярном чемпионате КХЛ 2016\17 «Сибирь» выиграла по буллитам 3:2. С тех пор каждый матч заканчивался поражением новосибирской команды. Статистика в нынешнем сезоне у ЦСКА впечатляющая: 74 забитые шайбы против 48 у «Сибири».

Букмекерские конторы не дают сибирякам никаких шансов — разница в коэффициентах огромная. Коэффициент на победу ЦСКА 1.55 против 5.6 у «Сибири».

Напомним, 29 октября «Сибирь» обыграла «Автомобилист».